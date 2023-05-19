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19.05.2023  12:50   Віталій Хінєвіч

Харківський Політех став одним з організаторів X міжнародної науково-технічної конференції

Конференція «Інформатика, управління та штучний інтелект» відбулася в онлайн форматі 10-12 травня на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та Донбаської державної машинобудівної академії (ДДМА, Краматорськ-Тернопіль).

ХПІ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НТУ "ХПІ".
 
Ювілейна конференція об’єднала майже двісті вчених з України, Азербайджану та Казахстану. Програмний комітет наукового форуму очолив проректор з науково-педагогічної роботи ХПІ, професор Магомедємін Гасанов. Пленарне та секційні засідання проводились українською та англійською мовами.
 
На конференції було представлено майже 100 доповідей від представників 26-ти вишів, компаній та підприємств.
 
Спільні доповіді вчених НТУ «ХПІ», ДДМА та НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» були присвячені питанням керування швидкісним зубофрезуванням при рушенні шару, який зрізується. У доповідях науковців ХПІ були розглянуті питання створення технологій автоматизованого синтезу математичних моделей промислових агрегатів та проблеми синтезу нових архітектур і алгоритмів навчання штучних нейронних мереж.
 
Як повідомляють організатори, конференція ІУШІ–2023 вкотре стала чудовою можливістю для її учасників дізнатися щось нове у напрямі сучасних інформаційних технологій та управління, поділитися власним досвідом. Вони зазначають, що попри військовий стан в Україні, кількість учасників форуму зростає.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області планують створити 30 тимчасових екзаменаційних центрів.
 

Источник:   ХПІ
 Тэги:  харків, хпі
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