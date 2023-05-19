19.05.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

Харківський Політех став одним з організаторів X міжнародної науково-технічної конференції

Конференція «Інформатика, управління та штучний інтелект» відбулася в онлайн форматі 10-12 травня на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та Донбаської державної машинобудівної академії (ДДМА, Краматорськ-Тернопіль).

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НТУ "ХПІ".

Ювілейна конференція об’єднала майже двісті вчених з України, Азербайджану та Казахстану. Програмний комітет наукового форуму очолив проректор з науково-педагогічної роботи ХПІ, професор Магомедємін Гасанов. Пленарне та секційні засідання проводились українською та англійською мовами.

На конференції було представлено майже 100 доповідей від представників 26-ти вишів, компаній та підприємств.

Спільні доповіді вчених НТУ «ХПІ», ДДМА та НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» були присвячені питанням керування швидкісним зубофрезуванням при рушенні шару, який зрізується. У доповідях науковців ХПІ були розглянуті питання створення технологій автоматизованого синтезу математичних моделей промислових агрегатів та проблеми синтезу нових архітектур і алгоритмів навчання штучних нейронних мереж.

Як повідомляють організатори, конференція ІУШІ–2023 вкотре стала чудовою можливістю для її учасників дізнатися щось нове у напрямі сучасних інформаційних технологій та управління, поділитися власним досвідом. Вони зазначають, що попри військовий стан в Україні, кількість учасників форуму зростає.



