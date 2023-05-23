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23.05.2023  13:28   Рита Парфенова

Підлітків з алкоголем затримали біля ТРЦ Харкова

Поліцейські зареєстрували чотири випадки споживання алкогольних напоїв неповнолітніми.

У Харкові поліцейські зафіксували чотири факти розпиття алкогольних напоїв неповнолітніми

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Поліції Харківської області, у Харкові пройшли профілактичні рейди щодо запобігання вживання неповнолітніми алкогольних напоїв.

Під час патрулювання території, прилеглої до одного з торговельно-розважальних центрів, ювенальні поліцейські виявили факти вживання алкогольних напоїв  чотирма підлітками віком від 13 до 16 років.

Неповнолітніх разом з батьками запросили до територіального відділу поліції. Працівники ювенальної превенції провели профілактичні бесіди з учасниками подій.

Складено п'ять протоколів про адміністративні правопорушення.


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  поліція, харків
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