23.05.2023 13:28 Рита Парфенова

Підлітків з алкоголем затримали біля ТРЦ Харкова

Поліцейські зареєстрували чотири випадки споживання алкогольних напоїв неповнолітніми.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Поліції Харківської області, у Харкові пройшли профілактичні рейди щодо запобігання вживання неповнолітніми алкогольних напоїв.



Під час патрулювання території, прилеглої до одного з торговельно-розважальних центрів, ювенальні поліцейські виявили факти вживання алкогольних напоїв чотирма підлітками віком від 13 до 16 років.



Неповнолітніх разом з батьками запросили до територіального відділу поліції. Працівники ювенальної превенції провели профілактичні бесіди з учасниками подій.



Складено п'ять протоколів про адміністративні правопорушення.



