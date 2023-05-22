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22.05.2023  13:59   Рита Парфенова

У деокуповане село Харківщини частково повернули світло

Село Студенок в Оскільській сільській громаді частково заживили електроенергієї.

В Ізюмському районі на Харківщині енергетики частково заживили село Студенок

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням АТ "Харківобленерго", село Студенок є найвеличезнішим населеним пунктом району, який найбільше постраждав внаслідок бойових дій.

Фахівці Ізюмського району електричних мереж повершули світло у майже половину цього села.

"Довгий час ми не могли сюди дійти через замінованість території та погодні умови. Лінії проходять полями, а також через водну перепону - Сіверський Донець, місцевість заболочена, тому дістатися місць пошкоджень дуже важко. Окрім того, треба було дочекатися саперів. Та після обстеження стало зрозуміло: відновлювати мережу будемо частинами, тому що навіть цього року не вистачить, щоб розмінувати все, що необхідно. Сапери весь час виїжджають разом з нами на ремонт ліній, всі роботи проводимо виключно у їх присутності", - розповів Вначальник Ізюмського РЕМ Віталій Борщ.

Завдяки спільним зусиллям рятувальників та енергетиків вдалося відремонтувати високовольтну лінію, яка живить село, а також 40% внутрішньої мережі 0,4 кВ. Щоб повністю тут відновити електропостачання, знадобиться ще близько місяця.

За словами в.о. старости села Студенок Сергія Кохана, люди почали повертатися сюди одразу після деокупації - 14 вересня. За час активних бойових дій пошкоджень зазнали майже всі будівлі. З 1600 будинків повністю зруйновано 240.

"До війни населення села складало 1450 чоловік. Під час окупації залишалося 48. Зараз нас вже 480. Після відновлення електропостачання приїдуть ще десь до 300 жителів. Усі з нетерпінням чекають на повернення в село цивілізації: світла, зв'язку та інтернету", - зазначив Сергій Кохан.

Паралельно з роботами в Студенку енергетики вже розпочали ремонтувати мережі у знеструмленому понад рік селі Співаківка, куди також поступово повертаються люди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що цьогоріч купальний сезон у Балаклійській громаді відкривати не будуть.




 


Тэги:  світло, харків
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