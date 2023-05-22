22.05.2023 14:05 Віталій Хінєвіч

Комунальники у Харкові усувають аварії

За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули 55 аварійних ситуацій на водоводах, передає РЕДПОСТ .

Також було впорядковано 60 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтовано 33 водорозбірні колонки.

Як повідомили на підприємстві, ремонтники працюють у штатному режимі. Для оперативного та якісного виконання завдань бригади забезпечені необхідною спецтехнікою, обладнанням та матеріалами. Також системно проводиться робота щодо аналізу стану міського водопровідного господарства. На належному рівні виконується і профілактична робота.

Напередодні ремонтники усунули сім пошкоджень на ділянках трубопроводів та відновили дев'ять оглядових колодязів. Сьогодні бригади ліквідують вісім аварійних ситуацій.

Фахівцями лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».



