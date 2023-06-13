    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 13 червня
13.06.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 13 червня

Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.

з проясненнями
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +11°...+15°C (відчувається як +12°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 731 мм рт.ст.
 
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +20°...+22°C (відчувається як +20°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 74%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
 
Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 1%. Температура повітря +21°...+18°C (відчувається як +17°C). Вітер  північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
 

Магнітні бурі


У вівторок, 13 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Народні прикмети

  • Якщо часто кує зозуля, це обіцяє хорошу погоду.
  • Наші пращури помітили, що дощ у цей день віщує поганий врожай.
  • Якщо вранці стелиться туман, варто чекати грибного літа.
  • Багато роси — до ясної погоди.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.06 Погода Прогноз погоди у Харкові на 12 червня 11.06 Погода Прогноз погоди у Харкові на 11 червня 10.06 Погода Прогноз погоди у Харкові на 10 червня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 