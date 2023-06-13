13.06.2023 06:00 Рита Парфенова
Прогноз погоди у Харкові на 13 червня
Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +11°...+15°C (відчувається як +12°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 731 мм рт.ст.
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +20°...+22°C (відчувається як +20°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 74%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 1%. Температура повітря +21°...+18°C (відчувається як +17°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
Магнітні бурі
У вівторок, 13 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.
Народні прикмети
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Якщо часто кує зозуля, це обіцяє хорошу погоду.
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Наші пращури помітили, що дощ у цей день віщує поганий врожай.
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Якщо вранці стелиться туман, варто чекати грибного літа.
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Багато роси — до ясної погоди.
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