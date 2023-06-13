13.06.2023 06:30

Гороскоп на 13 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День схиляє до моралізму та непереборного бажання докопатися до істини – якщо піти на поводу у цього вибухонебезпечного поєднання, можна зіпсувати собі кар'єру чи особисте життя.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Щоб цей день пройшов у Овна позитивно, найкраще підготуватись до нього ще з вечора і як мінімум зробити в будинку гарне прибирання. Ніщо не дратуватиме Овна сильніше, ніж бруд та сміття у його квартирі. Навіть банальні крихти на столі можуть зіпсувати Овну настрій на весь день, через що і всі інші його справи підуть шкереберть. Чистота ж, навпаки, налаштує Овна на позитивний перебіг справ.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельця можуть долати найрізноманітніші питання, за значимістю та практичною цінністю порівняні з сакральним питанням про сенс життя. Якщо Телець не хоче провести цілий день у марних сумнівах і метаннях, йому краще на якийсь час переключити свій мозок на щось простіше і практичніше. А щоб день зовсім не пропав, не надумайте робити оточуючим зауваження! Тільки гірше буде.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки можуть знайти відповідь на сакраментальне питання: «Куди йдуть гроші?». Жаль тільки, що однієї відповіді тут мало. Непогано було б ще знайти спосіб якось залатати цей витік, поки вона не перетворила гаманець Близнюків на справжню чорну діру. Ось тільки не треба на цьому ґрунті з'ясовувати стосунки: шуму та нервів від цього буде набагато більше, ніж толку.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак точно знатиме, що, кому і в якому порядку потрібно робити. Навколишні ж цього не знатимуть, тому Раку доведеться умовляти, переконувати і доводити їм свою точку зору. Звідси й конфлікти. То може й не треба нікому нічого доводити? Без цього день Рака пройде куди продуктивніше та спокійніше.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Найкраще, що може зробити Лев, це присвятити день собі! Знайдіть час, щоб сходити до фітнес-клубу, в косметичний салон або в солярій. Непогано було б прийняти ванну з ефірними оліями. А от у чужі справи Леву краще не впрягатися – нічим добрим це не закінчиться.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Центральне місце у планах Діви займатиме пошук задоволень. І не лише духовних. Набагато ймовірніше, що з самого ранку в голову Діви раз у раз закрадатися зрадлива думка про те, щоб з'їсти щось смачненьке і аж ніяк не корисне. Обережніше! Сьогоднішні та завтрашні дні становлять велику загрозу для вашої фігури!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Протягом дня Терези будуть відчувати потяг розібратися з усіма назрілими, а також питаннями, що назрівають, і проблемами. Головне, щоб цей потяг випадково не перекинувся на з'ясування стосунків із будь-ким. Набагато краще використовувати її на те, щоб упорядкувати справи, що накопичилися. Заодно Терезам непогано навести лад у сумочці або в ящику свого столу - там можна знайти те, що вважалося безповоротно втраченим.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Головним ворогом Скорпіона може стати його власна мова! Не треба говорити оточуючим все, що ви думаєте. Навіть якщо у вас немає намірів нікого образити, ви можете випадково зачепити хвору струну. Говорити, що думаєш, це, звичайно, добре. Але думати, що кажеш, теж не заважає.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Самолюбство Стрільця буде піддано найрішучішим випробуванням. День обіцяє бути наповнений великою кількістю спекотних суперечок. При цьому у самого Стрільця загостриться надприродна здатність бачити образливий натяк навіть там, де його й близько не було. Якщо ви не хочете провести весь день у конфліктах, усіма силами ухиляйтеся від спірних тем. І в жодному разі не піддавайтеся спокусі розставити всі крапки над «i» у якомусь важливому питанні.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерога краще не приймати важливих, відповідальних рішень. Зірки постійно схилятимуть його до вживання зайве радикальних заходів, а це далеко не завжди добре. Саме тому Козерогу корисно вкотре все обдумати, перш ніж висловити свою думку і тим більше почати діяти. Втім, якщо якась ситуація давно назріла і потребує рішучих заходів, це чудовий день для того, щоб взяти бика за роги!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій може з подивом виявити в собі схильність до пуританства. У цей день його погляди на правила пристойності можуть бути гіпертрофовані. Двозначні жарти та грубі натяки (неважливо, на чию адресу вони направлені) викликатимуть у Водолія роздратування та бажання дати негайну відсіч. Так і до сварки дійти недовго!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам краще рідше з'являтися на людях, особливо у великих компаніях. На жаль, з одного боку, у цей день вас тягтиме на спілкування, з іншого ж – є великий ризик у розмовах непомітно втягнутися у неприємне з'ясування стосунків. Самолюбство ж Риб буде загострене настільки, що це може надовго залишити у душі важкий осад.