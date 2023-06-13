13.06.2023 07:30 Рита Парфенова

13 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

13 червня щороку відзначають День швейної машинки.





Незважаючи на те, що це неофіційне свято, відзначають його у всьому світі. День швейної машинки нерозривно пов'язані з історією її появи. Саме цього дня в 1790 році англійський винахідник Томас Сейнт запатентував конструкцію першої швейної машинки, що ознаменувала початок революції в текстильній промисловості і стала для багатьох господарок обов'язковим інструментом у будинку.



* * *



Генеральна Асамблея ООН проголосила 13 червня Міжнародним днем поширення інформації про альбінізм, починаючи з 2015 року. Згідно зі світовою статистикою, на 20 000 дітей народжується одна дитина з альбінізму – частковим або повним відсутністю пігменту меланіну. У людей цей дефіцит проявляється дуже світлою шкірою, білявим волоссям і віями.



Альбіноси в своєму роді – унікальні люди, шкіра, волосся і очі яких позбавлені будь-якої пігментації. Їх організм синтезує вітамін D в п’ять разів швидше, ніж люди з темною шкірою. Також крім незвичайного зовнішнього вигляду, від звичайних людей у альбіносів ще й досить складне життя. Вони особливо чутливі до сонячного світла, більш схильні до деяких захворювань.



За статистикою у одного з 17 000 людей в світі є якась форма гена альбінізму. Приблизно 1 з 70 людей є носієм гена альбінізму. Якщо у обох батьків є ген альбінізму, ймовірність народження дитини з альбінізмом становить 25%.

Традиції дня

В давнину цей день називали Єремій Бобовник, або Єремій Розпрягальник. Перша назва з’явилася тому, що саме 13 червня прийнято було садити бобові. А «розпрягальникои» його назвали через те, що в цей час закінчувалася сівба, і селяни розпрягали коней, даючи їм відпочити після посівної кампанії.



До цього дня аграрії закінчують посівну кампанію, тому прийнято займатися повсякденними справами чи просто відпочивати.



За старих часів на Єремея дівчата готували придане на весілля: вишивали рушник, шили сукню та фату.

Що не можна робити 13 червня

На 13 червня не варто планувати тривалі поїздки та розпочинати важливі справи.



Вважається також, що не можна позичати гроші, щоб не зазнати фінансових труднощів.

Також цього дня

У 1373 році Англія та Португалія підписали договір про союз (найстарший у світі).



1773 – народився Томас Юнг, англійський вчений фізик, астроном та сходознавець. Юнг розробив хвильову теорію світла, відкрив явище інтерференції (і дав йому цю назву), займався розшифровкою єгипетських ієрогліфів зі знаменитого розетського каменю (прочитав 30 із них).



1812 – народився Ізмаїл Іванович Срезневський (1812-1880) – філолог-славіст, етнограф, палеограф, один із найвідоміших випускників Харківського університету.



1825 – нью-йоркський механік Уолтер Хант запатентував безпечну шпильку. Йому потрібно було терміново сплатити борг у 15 доларів, а грошей не було. Подумавши кілька годин, він зробив ескіз простенької дротяної застібки. З одного кінця у неї була кільцева пружинка, а з іншого пластинчастий замочок («приймачок») для кінчика голки. І одразу продав права на свій винахід за 400 доларів.



1831 – народився Джеймс Максвелл, англійський фізик, один із родоначальників статистичної фізики та класичної електродинаміки.



1917 – проголошення «автономної України». Українська Центральна Рада заснувала Генеральний секретаріат, який призначає Рада.



1920 - поштовою службою Сполучених Штатів прийнято правило, що забороняє відправлення дітей посилками.



1943 – народився Малкольм Макдауелл (справжнє ім'я Малком Джон Тейлор), англійський актор театру та кіно («Калігула», «Царовбивця», «Заводний апельсин»).



1953 – народився Тім Аллен, американський актор, володар іменної зірки на Голлівудській алеї слави.



1966 – Папа Римський Павло VI скасував «Індекс заборонених книг», запроваджений папою Павлом IV ще 1557 року.



1981 – народився Кріс Еванс, американський актор, який зіграв капітана Америку в кінокоміксах «Перший месник» та «Месники».



1983 – американський космічний зонд «Піонер-10» перетнув орбіту Нептуна і став першим витвором людини, що залишив межі Сонячної системи.



1983 – надійшли у продаж перші мобільні телефони. Пристрій під назвою Dynatac 8000x виробництва компанії Motorola важив майже 800 г, а його довжина становила 33 см.



1986 – народилися Мері-Кейт та Ешлі Олсен, американські актриси-близнюки.



2014 року – українські війська звільнили місто Маріуполь від проросійських терористів.

Іменини відзначають:

Борис, Єремей, Христина, Микола, Роман, Пилип.