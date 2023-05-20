20.05.2023 13:32 Дмитро Колонєй

В Україні нестримно дорожчає життево необхідний продукт: що буде далі

Експерти спрогнозували подорожчання головного продукту на столах українців.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на АgroNews, в Україні дорожчає хліб. За даними Держстату, хліб із початку року подорожчав на 3,3%. Головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” Світлана Черемісіна, повідомила, як змінилися ціни на хлібопекарську продукцію у 2023-му:

хліб пшеничний із борошна вищого ґатунку: +1,7% – до 41,81 грн/кг;

хліб пшеничний із борошна першого ґатунку: +1,8% – до 34,81 грн/кг;

батон: +2,2% – до 22,30 грн/500 г;

житній хліб: +1,4% – до 35,56 грн/кг.

Як зміняться ціни на хліб

Зазначено, що у квітні хліб подорожчав приблизно на 20-30 копійок за кілограм – на 0,5%. Експерт вважає, що ціни на продукцію зросли через тривалу енергетичну кризу в Україні. Також вплинуло на подорожчання палива, яке очікується з 1 липня.

За прогнозом експертки, хліб продовжуватиме дорожчати приблизно на 0,5-1% на місяць. Так, до кінця року пшеничний хліб 650 г, який на початку травня коштував 32 грн, подорожчає до 34,65 грн (на 4-8%). Вартість батону також може зрости на 4-8%, з 22,30 грн до 24,15 грн. Залежно від виду хліба він додасть у ціні від 1,5 до 3 грн за буханець.



