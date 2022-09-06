06.09.2022 14:59 Дмитро Колонєй

Афера на 150 тисяч: у Харкові затримано псевдоволонтерку (фото)

Прокуратура викривала шахрайку у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, 27-річна харків’янка отримала від волонтерки продукти харчування для подальшої видачі приготовлених гарячих страв у якості гуманітарної допомоги мешканцям будинку у Холодногірському районі м. Харкова, який постраждав від ракетного удару, завданого російською армією.

Жінка увійшла у довіру до волонтерки під виглядом небайдужої громадянки, яка допомогає харків’янам. Підозрювана розказала про те, що вона «організує» для мешканців вказаного будинку, де, з її слів, проживає 200 людей, видачу гарячих страв. Жінка зазначила, що їжу вона приготує в спеціально обладнаних приміщеннях у підвалі будинку

яких насправді ніколи не існувало. Отримавши продукти харчування від волонтерки, підозрювана «робила вигляд», що допомагає містянам. Вона фотографувала своїх родичів на кухні для фейкового фотозвіту, який надсилала волонтерці. Насправді ж всі продукти «добродійка» залишила собі. Шахрайка спричинила збитки на суму майже 150 тис. гривень. Досудове розслідування проводить СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області.