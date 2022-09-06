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06.09.2022  14:47   Дмитро Колонєй

Комунальники відновили зруйнований трубопровід у приватному секторі Харкова

Про це інформує КП «Харківводоканал».


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Харківводоканал», ремонтники Комплексу «Харківводопостачання» оперативно відновили зруйнований обстрілом ввід на трубопроводі холодної води у приватному секторі Новобаварського району. 
 
За словами начальника районної служби зовнішніх водопровідних мереж Євгена Салькова, снаряд розірвався безпосередньо біля будинків і зруйнував ввід та частину трубопроводу, що подає воду у чотири приватні домоволодіння. 
 
«Після огляду місця прильоту негайно відключили подачу води, щоб мінімізувати втрати, а вранці розпочали земляні та підготовчі роботи. Ввід - приватний, але наше керівництво ухвалило рішення допомогти у ремонті трубопроводу для якнайшвидшого відновлення подачі води. Після завершення роботи вже о 15:00 водопостачання повністю відновили», - повідомив Євген Сальков. 
 
Також він зазначив, що після проведеного ремонту комунальники впорядкували місце розриття.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, вода, харьков
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