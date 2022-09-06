06.09.2022 14:47 Дмитро Колонєй

Комунальники відновили зруйнований трубопровід у приватному секторі Харкова

Про це інформує КП «Харківводоканал».



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на КП «Харківводоканал», ремонтники Комплексу «Харківводопостачання» оперативно відновили зруйнований обстрілом ввід на трубопроводі холодної води у приватному секторі Новобаварського району.

За словами начальника районної служби зовнішніх водопровідних мереж Євгена Салькова, снаряд розірвався безпосередньо біля будинків і зруйнував ввід та частину трубопроводу, що подає воду у чотири приватні домоволодіння.

«Після огляду місця прильоту негайно відключили подачу води, щоб мінімізувати втрати, а вранці розпочали земляні та підготовчі роботи. Ввід - приватний, але наше керівництво ухвалило рішення допомогти у ремонті трубопроводу для якнайшвидшого відновлення подачі води. Після завершення роботи вже о 15:00 водопостачання повністю відновили», - повідомив Євген Сальков.

Також він зазначив, що після проведеного ремонту комунальники впорядкували місце розриття.