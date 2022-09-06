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06.09.2022  14:31   Рита Парфенова

На півночі від Харкова продовжуються важкі бої

Збройні сили України намагаються витіснити ворога до лінії державного кордону та утримують оперативну перевагу.

война в Украине

Про це повідомив голова Дергачівській громади В'ячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

Він зазначив, що під Великими Проходами, Дементіївкою, Цупівкою і в районі Козачої Лопані продовжуються важкі бої.

Минулої доби російська армія цілила з артилерії по Дергачам, Безрукам, Слатиному, Прудянці, Новому, Питомнику, Руській Лозовій. Ближче до лінії зіткнення ворог використовував танки та міномети для ударів по житловим спорудам у Цупівці, Прудянці, Дементіївці, Питомнику. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли село Безруки фосфорними та касетними боєприпасами.

Источник:   Дергачівська міська рада
 Тэги:  обстрел, харьков, дергачи, агрессия россии
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