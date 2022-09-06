06.09.2022 14:31 Рита Парфенова

На півночі від Харкова продовжуються важкі бої

Збройні сили України намагаються витіснити ворога до лінії державного кордону та утримують оперативну перевагу.

Про це повідомив голова Дергачівській громади В'ячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

Він зазначив, що під Великими Проходами, Дементіївкою, Цупівкою і в районі Козачої Лопані продовжуються важкі бої.



Минулої доби російська армія цілила з артилерії по Дергачам, Безрукам, Слатиному, Прудянці, Новому, Питомнику, Руській Лозовій. Ближче до лінії зіткнення ворог використовував танки та міномети для ударів по житловим спорудам у Цупівці, Прудянці, Дементіївці, Питомнику. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли село Безруки фосфорними та касетними боєприпасами.