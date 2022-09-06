06.09.2022 14:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік біля дитячого майданчика заперечував озброєну агресію росії

Громадян публічно заперечував здійснення збройної агресії росії проти України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Досудове розслідування встановило, що чоловік, перебуваючи на подвір'ї будинку, біля дитячого майданчика, під час спілкування з іншими людьми, публічно заперечував здійснення збройної агресії рф проти України та висловлювався на підтримку дій країни-агресора.

Окрім цього, він неодноразово розповідав, що рф проводитиме «спеціальну операцію» та озвучував інші антиукраїнські наративи кремлівської пропаганди.

Слобідською окружною прокуратурою міста Харкова затверджено та направлено до суду міста Полтави обвинувачувальний акт щодо громадянина України за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 УК України).