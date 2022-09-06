06.09.2022 13:34 Рита Парфенова

У Харківській області суддя вступила в змову з окупантами

Прокуратура завершила розслідування щодо судді-зрадниці з Вовчанська

До суду направлений обвинувальний акт щодо голови Вовчанського районного суду Харківської області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Про це повідо мили в Прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.



Досудовим розслідуванням встановлено, що суддя вступила у змову з представниками рф, які окупували місто Вовчанськ Чугуївського району 24 лютого 2022 року , та сприяла в утворенні так званого судового органу рф на території міста.



За домовленістю з окупантами обвинувачена провела загальні збори суддів та працівників апарату Вовчанського районного суду Харківської області, під час яких, використовуючи власний авторитет голови суду, схиляла присутніх співпрацювати з представниками «нової влади».



Під час проведення зборів голова суду також підкреслила, що від представників окупаційної влади РФ можна буде отримати грошову допомогу в сумі 10 тис. російських рублів за здійснення правосуддя в умовах війни.



Крім того, обвинувачена зазначила, що російські військові готові співпрацювати та надавати допомогу у функціонуванні «судового органу РФ» та не несуть жодної загрози.



Суддю-зрадницю судитимуть заочно у Київському районному суді м. Полтави.