У Харківській області суддя вступила в змову з окупантами

Прокуратура завершила розслідування щодо судді-зрадниці з Вовчанська
До суду направлений обвинувальний акт щодо голови Вовчанського районного суду Харківської області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Про це повідо мили в Прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.
Досудовим розслідуванням встановлено, що суддя вступила у змову з представниками рф, які окупували місто Вовчанськ Чугуївського району 24 лютого 2022 року , та сприяла в утворенні так званого судового органу рф на території міста.
За домовленістю з окупантами обвинувачена провела загальні збори суддів та працівників апарату Вовчанського районного суду Харківської області, під час яких, використовуючи власний авторитет голови суду, схиляла присутніх співпрацювати з представниками «нової влади».
Під час проведення зборів голова суду також підкреслила, що від представників окупаційної влади РФ можна буде отримати грошову допомогу в сумі 10 тис. російських рублів за здійснення правосуддя в умовах війни.
Крім того, обвинувачена зазначила, що російські військові готові співпрацювати та надавати допомогу у функціонуванні «судового органу РФ» та не несуть жодної загрози.
Суддю-зрадницю судитимуть заочно у Київському районному суді м. Полтави.
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