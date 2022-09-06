06.09.2022 15:15 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів про ситуацію в місті

Ніч та ранок у Харкові пройшли неспокійно.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Ігор Терехов. Передає РЕДПОСТ

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що окупанти обстрілювали Харків 6 вересня.

«Ніч у Харкові була неспокійна. Ранок теж був неспокійний. Ми мали декілька обстрілів. Один обстріл був у Індустріальному районі. Було зруйновано одне приватне домоволодіння. На жаль, одна харків'янка загинула», - повідомив Ігор Терехов.

Крім цього, він розповів, що ворог завдав ударів уранці по Київському району, центральній частини міста.

«Уранці були обстріли Київського району. Два житлові будинки постраждали. Дуже серйозні руйнування. Героїчні рятувальники дістали з-під завалів трьох людей. Люди перебувають в шоковому стані, з ними працюють медики, психотерапевти», – розповів в ефірі національного телемарафону Ігор Терехов.

На місці обстрілу продовжують працювати комунальники, рятувальники закінчують гасити пожежу.