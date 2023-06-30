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30.06.2023  19:22   Дмитро Колонєй

Правоохоронці та волонтери Харкова врятували собак та кішок з затоплених будинків Херсону (фото)

До Харкова доставлені десятки домашніх тварин, яким прийшли на допомогу мешканці міста.

Врятували собак та кішок з затоплених будинків Херсону та доставили місцевим мешканцям допомогу поліцейски та волонтери Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, четверолапим допомогли правоохоронці, волонтери та зоозахисники. 19 собак і 17 кішок залишилися без дому та господарів. Тварин привезли до Харкова. 
 
Врятували собак та кішок з затоплених будинків Херсону та доставили місцевим мешканцям допомогу поліцейски та волонтери Харкова
 
Протягом двох днів тварин у Херсоні розшукувала та збирала група харківських волонтерів. Інша група волонтерів разом із зведеними групами поліції займалася роздачею 12 тонн гуманітарної допомоги.Перед евакуацією усі врятовані тварини були оглянуті ветеринаром, щеплені заздалегідь привезеними вакцинами та чиповані чіпами.
 
Врятували собак та кішок з затоплених будинків Херсону та доставили місцевим мешканцям допомогу поліцейски та волонтери Харкова
 
Після прибуття до Харкова тварин ще раз оглянув ветеринар. Усі собаки та кішки були нагодовані, напоєні та розміщені у тимчасовому притулку, де за ними буде здійснюватися цілодобовий догляд. Координацію щодо взаємодії харківських волонтерських груп з органами влади та поліцією займався помічник начальника ГУНП у Харківській області з гуманітарних питань полковник поліції В’ячеслава Марков.
 
Врятували собак та кішок з затоплених будинків Херсону та доставили місцевим мешканцям допомогу поліцейски та волонтери Харкова
 
Врятували собак та кішок з затоплених будинків Херсону та доставили місцевим мешканцям допомогу поліцейски та волонтери Харкова
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  допомога, тварини, харків, рятування
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