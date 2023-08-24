24.08.2023 15:25 Дмитро Колонєй
Чи підвищать тарифи на послуги опалення та гаряче водопостачання у Харкові
Рішення щодо тарифів ухвалене на позачерговому засіданні виконавчого комітету міської ради Харкова.
Міськрада
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент економіки та комунального майна Харкова, тарифи у цьому сезоні на опалення та гаряче водопостачання змінюватися не будуть. За словами заступника міського голови та керівника Департаменту Михайла Фатєєва, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на зазначені комунальні послуги, і, згідно з рішенням виконкому, тарифи для населення міста Харкова залишаються на рівні тарифів, які діяли станом на 24 лютого 2022 року, а саме:
на послугу з постачання теплової енергії:
-
для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії - 1539,50 грн/Гкал (з ПДВ);
-
для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії - 39,38 грн за 1 кв. м на місяць (з ПДВ);
на послугу з постачання гарячої води:
-
за умови підключення рушникосушильників - 93,22 грн за 1 куб. м (з ПДВ);
-
за відсутності рушникосушильників - 86,32 грн за 1 куб. м (з ПДВ).
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