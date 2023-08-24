24.08.2023 15:00 Рита Парфенова

Медики Харківщини врятували від смерті жінку

Бригада медиків швидкої допомоги провела вдалі реанімаційні заходи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Вночі 23 серпня о 23:52 надійшов екстрений виклик до жінки 37-ми років. По прибуттю констатовано клінічну смерть внаслідок раптової зупинки кровообігу та негайно розпочато реанімаційні заходи, в результаті яких будо відновлено вітальні функції.



Успішну реанімацію провела бригада ЕМД 2005 у складі фельдшера Дмитра Омеляна, фельдшера Антона Рачковського, водія Сергія Крутоголова.



Жінку у стабільному стані було шпиталізовано до лікувального закладу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що медики Харкова подарували 46-річному чоловіку друге життя.

Источник: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

швидка допомога, харків Тэги: медицина