24.08.2023 14:38 Рита Парфенова

У Харкові на два тижні закриють проїзд однією з центральних вулиць

Вулицю Манізера у Харкові частково перекриють для проїзду автотранспорту.



Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, буде заборонений рух транспорту на вул. Манізера, на ділянці від пров. Синельникова до пров. Каплунівського.

Термін перекриття руху: з 25 серпня по 12 вересня, з 9:00 до 17:00.



Як повідомили в Департаменті будівництва і шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення КП «Харківські теплові мережі» робіт з заміни теплотраси.



Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями - Пушкінською, Дарвіна, Журавлівським узвозом та ін.