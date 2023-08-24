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24.08.2023  14:38   Рита Парфенова

У Харкові на два тижні закриють проїзд однією з центральних вулиць

Вулицю Манізера у Харкові частково перекриють для проїзду автотранспорту.


Фото: ХМР

проїзд заборонено

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, буде заборонений рух транспорту на вул. Манізера, на ділянці від пров. Синельникова до пров. Каплунівського.

Термін перекриття руху: з 25 серпня по 12 вересня, з 9:00 до 17:00.

Як повідомили в Департаменті будівництва і шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення КП «Харківські теплові мережі» робіт з заміни теплотраси.

Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями - Пушкінською, Дарвіна, Журавлівським узвозом та ін.

Раніше РЕДПОСТ писав, що по харківському провулку заборонено проїзд на півтора місяці.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  дорога, харків
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