У Харкові на два тижні закриють проїзд однією з центральних вулиць

Вулицю Манізера у Харкові частково перекриють для проїзду автотранспорту.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, буде заборонений рух транспорту на вул. Манізера, на ділянці від пров. Синельникова до пров. Каплунівського.
Термін перекриття руху: з 25 серпня по 12 вересня, з 9:00 до 17:00.
Як повідомили в Департаменті будівництва і шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення КП «Харківські теплові мережі» робіт з заміни теплотраси.
Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями - Пушкінською, Дарвіна, Журавлівським узвозом та ін.
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