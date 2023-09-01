01.09.2023 12:26 Рита Парфенова

За домашнє насильство до відповідальності притягнуть мешканця Харківщини

Чоловік, який раніше спільно проживав з жінкою, регулярно ображав її та погрожував фізичнимо насильством, навіть присутності неповнолітнього сина потерпілої.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Повідомляється, що 34-річний мешканець Красноградської ОТГ протягом року погрожував фізичним насильством співмешканці, принижував потерпілу та нецензурно висловлювався в її бік. Суд неодноразово притятував кривдника до відповідальності за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, але складені адміністративні протоколи та профілактичні бесіди на нього не вплинули.



За наявності доказової бази слідчим Красноградського райвідділу поліції за процесуального керівництва районної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує максимальне покарання строком до 2 років позбавлення волі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що працівники відділу поліції в метрополітені біля станції метро «Героїв Праці» виявили 37-річного харків’янина, який знаходився у розшуку.