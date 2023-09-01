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01.09.2023  12:45   Віталій Хінєвіч

У Харкові відновив роботу перехід у метро у напрямку ТРЦ «Нікольський»

1 вересня, з 9:00 було тимчасово зачинено частину підвуличного пішохідного переходу біля станції «Майдан Конституції».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківський метрополітен».
 
Повідомляється, що наразі пішохідний перехід у бік ТРЦ «Нікольський» - відчинено.
 
«Частину підвуличного пішохідного переходу біля станції «Майдан Конституції» (у бік ТРЦ «Нікольський») відчинено для обслуговування пасажирів»,- йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники відновлюють асфальтобетонне покриття та наносять дорожню розмітку.
 
Источник:   КП «Харківський метрополітен»
 Тэги:  харків, метро
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