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01.09.2023  11:50   Віталій Хінєвіч

Через російську агресію в Україні постраждали 1624 об’єкти культурної інфраструктури

Міністерство культури та інформаційної політики України продовжує фіксувати пошкодження об’єктів культурної інфраструктури в Україні внаслідок російської агресії, передає РЕДПОСТ .

 
Станом на 29 серпня 2023 року збитків зазнали 1624 об’єкти культурної інфраструктури, без урахування пам’яток культурної спадщини. З них майже третина (591 об’єкт) – зруйновані.
 
За останній місяць загальна чисельність постраждалих об’єктів культурної інфраструктури зросла на 19 одиниць, більша частина з яких припадає на Одещину (5 одиниць або 26%).
 
Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Херсонській, Харківській, Київській, Миколаївській, Запорізькій та Луганській областях.
 
Найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади (47% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, що зазнали збитків).
 
Загалом постраждали:
 
  • клубні заклади – 769;
  • бібліотеки – 610; 
  • музеї та галереї – 93;
  • театри та філармонії – 30; 
  • заклади мистецької освіти – 122.
 
Пошкоджень і руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії, заклади мистецької освіти (мистецькі школи і коледжі) та об’єкти культурної спадщини на території 230 територіальних громад (15,7% від кількості усіх ТГ), зокрема: у Донецькій (87%), Сумській (51%), Луганській (42%), Миколаївській (42%), Херсонської (37%), Харківській (36%), Запорізькій (33%), Київській (29%), Дніпропетровській (18%), Чернігівській (16%), Житомирській (12%), Хмельницькій (8%), Одеській (6%), Львівській (4%), Вінницькій (3%), Черкаській (3%), Закарпатській (2%) областях та м. Києві.
 
Варто зазначити, що майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює обрахунок точної кількості об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти нанесли удар біля головного храму Куп'янська на Харківщині.
 
Источник:   Міністерство культури та інформаційної політики України
 Тэги:  агрессия россии
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