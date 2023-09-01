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01.09.2023  11:29   Рита Парфенова

Сапери ДСНС проводили розмінування у п'яти районах Харківської області

Протягом доби 31 серпня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 73 вибухових предмети.

сапери ДСНС у Харківській області
 
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

Протягом минулої доби, 31 серпня, саперами було виявлено та вилучено 73 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

Піротехнічні розрахунки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) провели обстеження 6,2 гектарів території. З цього обсягу 5510 квадратних метрів було очищено за допомогою машин механізованого розмінування. Також було обстежено 5,4 кілометри ліній електропередач, 90 метрів газопроводів і 19 приватних домогосподарств у Харківському, Ізюмському, Куп'янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

На виконання цих робіт було залучено 33 піротехнічні розрахунки ДСНС, у складі яких працювали 162 сапери та 66 одиниць техніки.

Загалом, з початку воєнних дій, піротехніки ДСНС пройшли обстеження близько 3532,5 гектарів території, 278 кілометрів автомобільних доріг, 2502 кілометри ліній електропередач, 159 кілометрів залізничних колій та 197 кілометрів газопроводів, виявивши та ліквідувавши 76 тисяч 428 вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 1 вересня 2023 року.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
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