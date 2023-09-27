27.09.2023 17:27
Афера на півтори мільйони: мешканці Харківщини реалізували шахрайську схему
Жителі Харківщини прокручували аферу на земельних ділянках
Як повідомлє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, мешканець області спільно з іншими особами, розробив план щодо незаконного отримання прав користування 7 земельними ділянками площею 14 га, призначеними для ведення особистого селянського господарства на території Донецької селищної ради Балаклійського району.
Шахрайська схема була такою:
-
Підозрюваний спільно зі спільником підшукував осіб, які не скористались своїм правом на безоплатну передачу їм у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності.
-
Підроблював відповідні заяви від їхнього імені.
-
На підставі підроблених документів зловмисники отримали розпорядження щодо передачі у приватну власність земельних ділянок.
-
Ці землі передавались в оренду ТОВ, одним із засновників якого є підозрюваний, тобто фактично переходили в користування підконтрольного зловмисникам підприємства.
Внаслідок шахрайських дій Донецькій селищній раді Балаклійського району завдано збитків на суму близько 1,5 млн грн.
Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0