    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Афера на півтори мільйони: мешканці Харківщини реалізували шахрайську схему
27.09.2023  17:27   

Афера на півтори мільйони: мешканці Харківщини реалізували шахрайську схему

Жителі Харківщини прокручували аферу на земельних ділянках

Як повідомлє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, мешканець області  спільно з іншими особами, розробив план щодо незаконного отримання прав користування 7 земельними ділянками площею 14 га, призначеними для ведення особистого селянського господарства на території Донецької селищної ради Балаклійського району. 
Шахрайська схема була такою: 
 
  1. Підозрюваний спільно зі спільником підшукував осіб, які не скористались своїм правом на безоплатну передачу їм у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності.
  2. Підроблював відповідні заяви від їхнього імені.
  3. На підставі підроблених документів зловмисники отримали розпорядження щодо передачі у приватну власність земельних ділянок.
  4. Ці землі передавались в оренду ТОВ, одним із засновників якого є підозрюваний, тобто фактично переходили в користування підконтрольного зловмисникам підприємства.
Внаслідок шахрайських дій Донецькій селищній раді Балаклійського району завдано збитків на суму близько 1,5 млн грн.
 
Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про хитрих ділків, які намагалися зшахраювати на півтори мільйони у Харкові.
 

 

Тэги:  афера, шахрайство, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.09 Надзвичайні події Шахраї у Харкові провернули аферу на сотні тисяч 25.09 Надзвичайні події На Харківщині без ділянки землі у 20 мільйонів гривень залишиться хитра бізнесвумен 25.09 Надзвичайні події У Харкові спіймали на гарячому волонтера, який переправляв за кордон ухилянтів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 