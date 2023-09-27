27.09.2023 16:30 Дмитро Колонєй

На Харківщині, завдяки СБУ, засуджено екс-правоохоронця, який став прибічником окупантів та грабіжником односельців

На Харківщині відправлено за грати чоловіка, який перейшов на бік ворога.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, завдяки доказовій базі українских спецслужб, реальний термін ув’язнення отримав колишній посадовець органів внутрішніх справ, який співпрацював з агресором у період окупації Харківщини:

після початку повномасштабного вторгнення ворога підтримав російських окупантів і, «дочекавшись» їх у Куп’янську, приєднався до загарбницьких лав;

чоловік у серпні 2022 року добровільно вступив до окупаційного «пункту поліції № 2», який діяв на території тимчасово захопленої громади;

зайняв посаду "слідчого";

фабрикувау «карні справи» проти місцевих жителів для подальшого ув’язнення потерпілих до російських катівень;\разом з озброєними окупантами та їхніми поплічниками вдиралися до осель українців та грабували їх під виглядом «обшуків»;

під час таких «рейдів» фігурант та загарбники виносили з помешкань гроші, побутову техніку та інше приватне майно , а у разі опору російські карателі застосовували зброю або викрадали власників оселі з їхніми сім’ями.

Під час звільнення райцентру колаборант намагався «залягти на дно», щоб уникнути правосуддя. Однак, ховався він недовго – вже через день після деокупації громади співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив йому 13 років тюрми з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 10 років.

Источник: Фейсбук Владислава Абдули

зрада, харків Тэги: колаборант