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27.09.2023  16:30   Дмитро Колонєй

На Харківщині, завдяки СБУ, засуджено екс-правоохоронця, який став прибічником окупантів та грабіжником односельців

На Харківщині відправлено за грати чоловіка, який перейшов на бік ворога.

Став прибічником окупантів та грабіжником односельців поліцейський на Харківщині та був засуджений, завдяки СБУ
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, завдяки доказовій базі українских спецслужб, реальний термін ув’язнення отримав колишній посадовець органів внутрішніх справ, який співпрацював з агресором у період окупації Харківщини:
 
  • після початку повномасштабного вторгнення ворога підтримав російських окупантів і, «дочекавшись» їх у Куп’янську, приєднався до загарбницьких лав;
  • чоловік у серпні 2022 року добровільно вступив до окупаційного «пункту поліції № 2», який діяв на території тимчасово захопленої громади;
  • зайняв посаду "слідчого";
  • фабрикувау «карні справи» проти місцевих жителів для подальшого ув’язнення потерпілих до російських катівень;\разом з озброєними окупантами та їхніми поплічниками вдиралися до осель українців та грабували їх під виглядом «обшуків»;
  • під час таких «рейдів» фігурант та загарбники виносили з помешкань гроші, побутову техніку та інше приватне майно , а у разі опору російські карателі застосовували зброю або викрадали власників оселі з їхніми сім’ями.
 
Під час звільнення райцентру колаборант намагався «залягти на дно», щоб уникнути правосуддя. Однак, ховався він недовго – вже через день після деокупації громади співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.
 
На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив йому 13 років тюрми з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 10 років.
 
Источник:   Фейсбук Владислава Абдули
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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