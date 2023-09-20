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20.09.2023  20:23   Дмитро Колонєй

На Харківщині судитимуть корегувальників вогню

Чоловіка та жінка, які працювали на агентуру РФ на Харківщини, чекає суд.

Судитимуть корегувальників вогню на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 56-річна жінка з Вовчанська  збирала інформацію про переміщення та місця базування Сил оборони на території м. Вовчанськ та інших населених пунктів Чугуївського району. У подальшому вона передавала дані своєму сину, який нині мешкає у Росії, та навіть вже встиг отримати паспорт громадянина РФ. Крім того, за час проживання на території держави-агресора він встиг налагодити контакт з російськими спецслужбами. 
 
До своєї протиправної діяльності він також залучив свого давнього знайомого — 40-річного мешканця м. Вовчанськ.
 
Судитимуть корегувальників вогню на Харківщині
 
Обидва обвинувачених корегували ворожі удари по українських позиціях. Дані вони передавали під час телефонних розмов завуальовано, використовуючи діалекти та найменування, які розуміють тільки мешканці Вовчанська. Син обвинуваченої перед переїздом на територію країни-агресорки тривалий час мешкав у Вовчанську, тому добре орієнтувався на місцевості, щоб зрозуміти «приховані змісти» під час розмов з матір‘ю та товаришем. 
 
Правоохоронці затримали чоловіка та жінку в порядку ст. 208 КПК України. Нині вони перебувають під вартою. Їх судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, корегувальник, харків, зрада
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