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20.09.2023  20:50   Дмитро Колонєй

Падав з 25 поверху: у Харкові патрульні врятували чоловіка (відео)

Правоохоронці у Харкові прийшли на допомогу людині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, правоохоронці Олексій Капуста та Марина Підлужна врятували чоловіка, який ледь не випав з вікна 25 поверху
 
Коли екіпаж патрульних прибув на виклик, громадянин звисав з вікна головою донизу. Від падіння його врятувало лише те, що його ногу зажало між віконною рамою та підвіконням.
 
Патрульний Олексій Капуста одразу схопив чоловіка за руку та утримував до поки їм на допомогу не підбігли небайдужі. Разом з громадянами поліцейські витягнули чоловіка з вікна у безпечне місце та надали першу домедичну допомогу.
 
Надалі його передали медикам. Лікарі швидкої допомоги швидкої ушпиталили громадянина, оскільки, вірогідно, він отримав перелом ноги.
 
Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  допомога, патрульні, харків
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