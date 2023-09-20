20.09.2023 21:21 Дмитро Колонєй
На Харківщині створюють Класи безпеки для дітей (фото)
Ініциативу реалізує ГУ ДСНС Харківщини у партнерстві з UNICEF Ukraine.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ ДСНС, на території Харківщини активно впроваджується ініціатива створення Класів безпеки для дітей. Головна мета - навчити малечу правилам безпеки та допомогти їм реагувати на різні ситуації. Ці Класи допоможуть молодому поколінню засвоїти необхідні знання та навички, що допоможуть їм уникнути небезпеки. 20 вересня 2023 року їх відкрились відразу 5.
Створення Класів безпеки - це результат співпраці рятувальників і представників управління освіти, які прагнуть зробити навколишній світ кращим і безпечнішим. Завдяки партнерству з UNICEF Ukraine, ці безпечні простори заповнені корисним методичним матеріалом і стають більш доступними для дітей.
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