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20.09.2023  21:21   Дмитро Колонєй

На Харківщині створюють Класи безпеки для дітей (фото)

Ініциативу реалізує ГУ ДСНС Харківщини у партнерстві з UNICEF Ukraine.

Створюють Класи безпеки для дітей рятувальники Харківщини та UNICEF Ukraine
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, на території Харківщини активно впроваджується ініціатива створення Класів безпеки для дітей. Головна мета - навчити малечу правилам безпеки та допомогти їм реагувати на різні ситуації. Ці Класи допоможуть молодому поколінню засвоїти необхідні знання та навички, що допоможуть їм уникнути небезпеки. 20 вересня 2023 року їх відкрились відразу 5. 
 
Створюють Класи безпеки для дітей рятувальники Харківщини та UNICEF Ukraine
 
Створюють Класи безпеки для дітей рятувальники Харківщини та UNICEF Ukraine
 
Створення Класів безпеки - це результат співпраці рятувальників і представників управління освіти, які прагнуть зробити навколишній світ кращим і безпечнішим. Завдяки партнерству з UNICEF Ukraine, ці безпечні простори заповнені корисним методичним матеріалом і стають більш доступними для дітей.
 
Створюють Класи безпеки для дітей рятувальники Харківщини та UNICEF Ukraine
 
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  діти, агрессия россии, харків
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