20.09.2023 21:25 Василь Голосний

Харківська каналізація: які "скарби" звідти дістають комунальники (фото)

Деякі харків'яни вважають, що немає нічого страшного в тому, щоб викинути в унітаз будівельний мусор чи ганчір'я.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



Наскільки така думка оманлива, розповідають працівники КП "Харківводоканал" Київського району.



Їм доводиться чистити каналізаційні колектори від різного непотребу, який викидають в унітази деякі недобросовісні містяни, повідомляє Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТНаскільки така думка оманлива, розповідають працівники КП "Харківводоканал" Київського району.Їм доводиться чистити каналізаційні колектори від різного непотребу, який викидають в унітази деякі недобросовісні містяни, повідомляє РЕДПОСТ

"Різні речі витягуємо з колодязів: ганчір’я, серветки, пляшки, пінопласт, будівельне сміття . Вони перешкоджають роботі колектора та можуть викликати потрапляння стоків на поверхню землі. Використовуємо комбіновану гідромашину, що відкачує муловий осад та сміття з каналізаційного колектора" - розповідає Владислав Ричко, начальник районної експлуатаційної дільниці Київського району комплексу “Харківводовідведення” КП “Харківводоканал”.

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