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20.09.2023  21:25   Василь Голосний

Харківська каналізація: які "скарби" звідти дістають комунальники (фото)

Деякі харків'яни вважають, що немає нічого страшного в тому, щоб викинути в унітаз будівельний мусор чи ганчір'я.

Харків, Харківводоканал
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Наскільки така думка оманлива, розповідають працівники КП "Харківводоканал" Київського району. 

Їм доводиться чистити каналізаційні колектори від різного непотребу, який викидають в унітази деякі недобросовісні містяни, повідомляє РЕДПОСТ
 
"Різні речі витягуємо з колодязів: ганчір’я, серветки, пляшки, пінопласт, будівельне сміття . Вони перешкоджають роботі колектора та можуть викликати потрапляння стоків на поверхню землі. Використовуємо комбіновану гідромашину, що відкачує муловий осад та сміття з каналізаційного колектора" - розповідає Владислав Ричко, начальник районної експлуатаційної дільниці Київського району комплексу “Харківводовідведення” КП “Харківводоканал”.

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Тэги:  харків, жкг, харківводоканал
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