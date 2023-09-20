20.09.2023 21:54 Дмитро Колонєй
Готуємо суп з морської капусти з лососем по монастирськи
Незвичайний варіант першої страви.
Як пише РЕДПОСТ
, морська капуста дуже корисний продукт, який впливає як на холестерин, так і на кров'яний тиск.
Суп з морської капусти з лососем по монастирському
Продукти:
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Суп із морської капусти з лососем:
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вода - 1 л,
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консервована морська капуста - 3 банки,
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філе лосося - 200 г,
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картопля - 2 штуки,
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цибуля - 1 штука,
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морква - 1 штука,
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рослинна олія,
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чорний мелений перець,
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сіль.
Покроковий рецепт приготування
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Овочі очистити,
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Нарізати соломкою.
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Цибулю та моркву можна спасерувати в олії.
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Покласти у воду морську капусту.
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Додати нарізану цибулю.
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Нарізати брусочками філе риби.
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У киплячу воду покласти нарізану рибу, моркву, картоплю.
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Варити 10 хв.
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Посолити,
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поперчити.
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Якщо овочі були спасеровані на олії, то додати їх за п'ять хвилин до готовності.
Смачного!
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