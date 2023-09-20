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20.09.2023  21:54   Дмитро Колонєй

Готуємо суп з морської капусти з лососем по монастирськи

Незвичайний варіант першої страви.

 
Як пише РЕДПОСТ, морська капуста дуже корисний продукт, який впливає як на холестерин, так і на кров'яний тиск.

Суп з морської капусти з лососем по монастирському

Продукти:

  • Суп із морської капусти з лососем:
  • вода - 1 л,
  • консервована морська капуста - 3 банки,
  • філе лосося - 200 г,
  • картопля - 2 штуки,
  • цибуля - 1 штука,
  • морква - 1 штука,
  • рослинна олія,
  • чорний мелений перець,
  • сіль.

Покроковий рецепт приготування

 
  1. Овочі очистити,
  2. Нарізати соломкою.
  3. Цибулю та моркву можна спасерувати в олії.
  4. Покласти у воду морську капусту.
  5. Додати нарізану цибулю.
  6. Нарізати брусочками філе риби.
  7. У киплячу воду покласти нарізану рибу, моркву, картоплю.
  8. Варити 10 хв.
  9. Посолити,
  10. поперчити.
  11. Якщо овочі були спасеровані на олії, то додати їх за п'ять хвилин до готовності.
 
Смачного!
 
 
Тэги:  рецепт, суп, морська капуста, риба, лосось
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