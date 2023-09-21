21.09.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 21 вересня

У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

21 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 11–13° тепла, вдень 25–27° вище нуля.

Народні прикмети

Прийшла Пречиста — на дереві чисто, а прийде Покрова — на дереві голо.

Якщо на Різдво Богородиці погода буде сонячною, то осінь буде теплою і ясною, без дощів.

Слідкували також за тваринами: якщо худоба рветься на пасовисько зрання, то і зима буде ранньою.

Вважається, якщо сьогодні дівчина вмиється до сходу сонця, її посватають до кінця року.