Прогноз погоди у Харкові на 21 вересня

У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
21 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 11–13° тепла, вдень 25–27° вище нуля.
День обіцяє внести ясність у справи, вчинки та думки. Головне – не захоплюватися «розкладом по поличках» у спілкуванні, щоб не опуститись до банального з'ясування стосунків.
У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів.
Генеральна Асамблея проголосила Міжнародний день миру як день загального припинення вогню та відмови від насильства.
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