21.09.2023 06:30

Гороскоп на 21 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День обіцяє внести ясність у справи, вчинки та думки. Головне – не захоплюватися «розкладом по поличках» у спілкуванні, щоб не опуститись до банального з'ясування стосунків.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овни сьогодні будуть сповнені ентузіазму та бойового запалу, я небажання оточуючих з ентузіазмом включатись у процес прирівнювати до саботажу. Щоб таки досягти результату, варто вибрати вдосконалений метод батога і пряника: «Дрікай наодинці, а хвали публічно».

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельці проведуть день у гармонії із собою та зі світом. Зірки радять вибирати розмови до душі, щоб прояснити спірні питання, попросити вибачення або освідчитися в коханні.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Нова інформація або логічні роздуми можуть змусити Близнюків різко змінити свою думку про щось або про когось. Будьте готові, що звичні факти раптом обернуться несподіваною стороною.

Рак (22 червня – 23 липня)

У роботі, яка потребує повної зосередженості, Раків чекає успіху. Тож день буде особливо вдалим для бухгалтерів, науковців та дослідників. Щоправда, зануреність у власні думки може стати на заваді стати душею компанії і підтримувати легку розмову.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Настав час позбутися чогось старого і набридлого, щоб, згідно з вченням фен-шуй, звільнити у своєму житті місце для нового. Йдеться не лише про речі та інші матеріальні предмети, а й про згаслі почуття або нездійсненні плани.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Навколишні можуть дратувати Дів, тому зірки радять зосередитися на справах, у яких потрібно приймати самостійні рішення, таких як наука, навчання чи власний бізнес. Вони Діви випромінюватимуть впевненість і здатні досягти непоганих результатів.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам треба не діяти, а лише планувати майбутні дії – є ймовірність помилитися через брак інформації в якомусь питанні. Краще збирати відсутні відомості – згодом це їм знадобиться.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

День наділяє Скорпіонів підвищеною уважністю до дрібниць, в очі будуть кидатися навіть найменші помилки оточуючих. Щоб не провести цей день у порятунку від неіснуючих недоліків, змиріться з недосконалостями та просто насолоджуйтесь життям.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцям зірки радять діяти за формулою: "Чаще користуйся вухами, ніж язиком". Саме сьогодні представники цього знаку можуть стати володарем чиїхось секретів, планів, ідей чи просто отримати гарну їжу для роздумів.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Прямолінійність сьогодні не завжди грає на руку Козерогам. Щоб уникнути конфліктів, зірки радять звести спілкування до мінімуму, переключившись на розгрібання робочих завалів, приготування їжі, збирання, шопінг та інші повсякденні справи.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Особливість сьогодення – підвищена уважність. Водолію необхідно бути настороже, інакше його безтурботністю хтось одразу скористається у своїх інтересах.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам слід бути обережними: вони можуть бути об'єктом критики або навіть зазіхання на свої права. Насамперед непорозуміння можуть бути пов'язані з грошима та майном Риб, проте можливі й робочі конфлікти, та інші протистояння з оточуючими.