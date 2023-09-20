20.09.2023 19:38 Дмитро Колонєй
Три харківські трамваї змінять маршрут руху у четвер: дізнайтеся які та як саме
Про зміни у русі транспорту поінформували у харківському Департаменті інфраструктури.
РЕДПОСТ
Як повідояляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент інфраструктури Харкова, на пр. Героїв Харкова, на ділянці від вул. Академіка Павлова до пл. Захисників України, буде припинений рух трамваї з 9:00 до 16:00 21 вересня 2023 року через ремонт трамвайної колії.
У цей період трамваї курсуватимуть так:
Трамвай №6:
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розворотне коло «602-й мікрорайон» - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна (у зворотному напрямку - вул. Морозова) - вул. Георгія Тарасенка - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - пл. Конституції - пл. Павлівська - пл. Сергіївська - вул. Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра - розворотне коло «Південний вокзал»;
Трамвай №8:
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розворотне коло «Вул. Одеська» - пр. Героїв Сталінграда - вул. Морозова - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - пров. Салтівський - Салтівське шосе - розворотне коло «602-й мікрорайон»;
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у зворотному напрямку: розворотне коло «602-й мікрорайон» - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Георгія Тарасенка - вул. Польова - вул. Добровольців - вул. Георгія Тарасенка - вул. Морозова - вул. Героїв Сталінграда - розворотне коло «Вул. Одеська»;
Трамвай №27:
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розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна (у зворотному напрямку - вул. Морозова) - вул. Георгія Тарасенка - вул. Молочна - вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська - розворотне коло «Новожанове».
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