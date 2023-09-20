    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Три харківські трамваї змінять маршрут руху у четвер: дізнайтеся які та як саме
20.09.2023  19:38   Дмитро Колонєй

Три харківські трамваї змінять маршрут руху у четвер: дізнайтеся які та як саме

Про зміни у русі транспорту поінформували у харківському Департаменті інфраструктури.


РЕДПОСТ
Як повідояляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфраструктури Харкова, на пр. Героїв Харкова, на ділянці від вул. Академіка Павлова до пл. Захисників України, буде припинений рух трамваї з 9:00 до 16:00 21 вересня 2023 року через ремонт трамвайної колії.
 
У цей період трамваї курсуватимуть так:
 

Трамвай №6:

 

  • розворотне коло «602-й мікрорайон» - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна (у зворотному напрямку - вул. Морозова) - вул. Георгія Тарасенка - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - пл. Конституції - пл. Павлівська - пл. Сергіївська - вул. Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра - розворотне коло «Південний вокзал»; 
 

Трамвай №8:

 
  • розворотне коло «Вул. Одеська» - пр. Героїв Сталінграда - вул. Морозова - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - пров. Салтівський - Салтівське шосе - розворотне коло «602-й мікрорайон»;
 
  • у зворотному напрямку: розворотне коло «602-й мікрорайон» - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Георгія Тарасенка - вул. Польова - вул. Добровольців - вул. Георгія Тарасенка - вул. Морозова - вул. Героїв Сталінграда - розворотне коло «Вул. Одеська»;
 

Трамвай №27:

 
  • розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна (у зворотному напрямку - вул. Морозова) - вул. Георгія Тарасенка - вул. Молочна - вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська - розворотне коло «Новожанове».

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  трамвай, маршрут, харків, рух, заборона, ремонт
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.09 Дороги та транспорт Харквські трамваї у середу не курсуватимуть зранку по Салтівському шосе 06.09 Дороги та транспорт Маршрут руху змінять три харківські трамваї 15.08 Дороги та транспорт Ремонт припинить рух харківського трамваю по Клочківській та проспекту Перемоги
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 