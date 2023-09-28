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28.09.2023  14:45   Віталій Хінєвіч

На станції Харківського метрополітену «Київська» оновили написи (фото)

Співробітники метрополітену встановили перший комплект нових літер з назвою на колійні стіни на станції «Київська».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківський метрополітен».
 
Зазначається, що у звʼязку з необхідністю дотримання норм законодавства України було виконано дерусифікацію написів на колійних стінах станції «Київська» з її назвою.
 
Тоді було встановлено тимчасове візуальне рішення, після чого до адміністрації метрополітену звернулися представники архітектурної агенції «balbek bureau» та запропонували розробити макети нових літер.
 
 
Нові літери були змодельовані згідно з архівними фотоматеріалами та геометрією існуючого зразка.
 
Адміністрація Харківського метрополітену висловлює вдячність керівнику «balbek bureau» Славі Балбеку, усім хто був залученим до процесу розробки та виробництва літер, та благодійникам, котрі профінансували вказану ініціативу. 
 
 
У подальшому буде встановлено усі комплекті літер на колійні стіни станції.
 
 
Источник:   КП «Харківський метрополітен»
 Тэги:  харків, метро
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