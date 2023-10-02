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02.10.2023  11:36   Рита Парфенова

Харківський спортсмен став переможцем Чемпіонату Європи у гонці Gravel

Харків'янин Станіслав Титаренко переміг на одній з дистанцій велогонки Gravel.

Станіслав Титаренко - чемпіон Європи у гонці Gravel

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу міськради, 1 жовтня у Бельгії відбувся чемпіонат Європи з велоспорту Gravel, де спортсмени змагались на дорогах, вибоїнах та бездоріжжі.

Змагання відбувались як серед елітних спортсменів, так і у категорії "Мастерс".

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У категорії спортсменів віком 70-74 роки харків'янин Станіслав Титаренко першим здолав дистанцію 56.8 км, чим здобув впевнену перемогу і майку чемпіона Європи.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Києві відбувся чемпіонат України з велоспорту на треку в олімпійських видах програми серед юніорів та юнаків, на якому збірна Харківської області здобула 1 золоту, 5 срібних та 3 бронзові нагороди.

Источник:   ХМР
 Тэги:  спорт, харків
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