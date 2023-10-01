01.10.2023 18:20 Рита Парфенова

На Харківщіні під час польових робіт підірвався комбайн: що лишилося від техніки (фото)

На Харківщині комбайн наїхав на вибуховий пристрій під час збору пізніх зернових культур

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, інцидент стався удень 1 жовтня, близько 15:00, в селі Донець Чугуївського району.

Комбайн наїхав на вибухонебезпечний предмет у полі, під час збору пізніх зернових культур. Внаслідок вибуху сільськогосподарська техніка загорілася, вогонь перекинувся на поле з кукурудзою.



Рятувальники ДСНС оперативно відреагували на подію. Займання локалізували та загасили.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

У прокуратурі Харківської області повідомили, що за попередніми даними, комбайн наїхав на протитанкову міну. 37-річний водій комбайну отримав поранення.



Слідчо-прокурорська група провела першочергові слідчі дії.



За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 30 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 61 вибуховий предмет.





