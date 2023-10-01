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01.10.2023  18:20   Рита Парфенова

На Харківщіні під час польових робіт підірвався комбайн: що лишилося від техніки (фото)

На Харківщині комбайн наїхав на вибуховий пристрій під час збору пізніх зернових культур

У Харківській області під час польових робіт на вібуховому пристрої підірвався комбайн

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, інцидент стався удень 1 жовтня, близько 15:00, в селі Донець Чугуївського району. 

Комбайн наїхав на вибухонебезпечний предмет у полі, під час збору пізніх зернових культур. Внаслідок вибуху сільськогосподарська техніка загорілася, вогонь перекинувся на поле з кукурудзою.
 
Рятувальники ДСНС оперативно відреагували на подію. Займання локалізували та загасили.

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У прокуратурі Харківської області повідомили, що за попередніми даними, комбайн наїхав на протитанкову міну. 37-річний водій комбайну отримав поранення.

Слідчо-прокурорська група провела першочергові слідчі дії.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 30 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 61 вибуховий предмет.

 

У Харківській області під час польових робіт на вібуховому пристрої підірвався комбайн

У Харківській області під час польових робіт на вібуховому пристрої підірвався комбайн

 

Тэги:  міна, харків, вибух, агрессия россии
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