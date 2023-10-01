На блокпосту у Харкові правоохоронцям погрожували люди у формі

Розпочато кримінальне провадження за фактом погроз правоохоронцям Харкова на одному з блокпостів. Повідомляється, що чоловіки у військовій формі погрожували зброєю і вимагали припинити перевірки транспорту.
Інцидент стався 29 вересня близько 15:00 на одному з блокпостів на виїзді з Харкова, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
Чотири позашляховика під'їхали до блокпосту, з автівок вийшли чоловіки у військовій формі. Ті, хто під'їхали, почали погрожувати вогнепальною зброєю правоохоронцям, які чергували на блокпосту. До складу зведеного загону входили поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, представник військової служби правопорядку.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Люди у формі вимагали припинити перевірки та огляди їх транспортних засобів під час проїзду через блокпости. Після короткої суперечки вони поїхали з місця інциденту.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.
Того ж дня за даним фактом слідчі внесли відомості в ЄРДР за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Харківського РУП № 2 під процесуальним керівництвом військової прокуратури.
Комментариев: 0
Сьогодні емоції врівноважуються логікою, а отже, день однаково гарний як для справ, пов'язаних з великими фінансами, так і для серйозних кроків в особистому житті.
Майже весь день у Харкові небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів.
В Україні відзначатимуть День захисників та захисниць України та День українського козацтва.
влажность:
давление:
ветер: