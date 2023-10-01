01.10.2023 19:53 Рита Парфенова

На блокпосту у Харкові правоохоронцям погрожували люди у формі

Розпочато кримінальне провадження за фактом погроз правоохоронцям Харкова на одному з блокпостів. Повідомляється, що чоловіки у військовій формі погрожували зброєю і вимагали припинити перевірки транспорту.

Інцидент стався 29 вересня близько 15:00 на одному з блокпостів на виїзді з Харкова, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.



Чотири позашляховика під'їхали до блокпосту, з автівок вийшли чоловіки у військовій формі. Ті, хто під'їхали, почали погрожувати вогнепальною зброєю правоохоронцям, які чергували на блокпосту. До складу зведеного загону входили поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, представник військової служби правопорядку.

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Люди у формі вимагали припинити перевірки та огляди їх транспортних засобів під час проїзду через блокпости. Після короткої суперечки вони поїхали з місця інциденту.



На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.



Того ж дня за даним фактом слідчі внесли відомості в ЄРДР за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування здійснюють слідчі Харківського РУП № 2 під процесуальним керівництвом військової прокуратури.