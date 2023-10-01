    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На блокпосту у Харкові правоохоронцям погрожували люди у формі
01.10.2023  19:53   Рита Парфенова

На блокпосту у Харкові правоохоронцям погрожували люди у формі

Розпочато кримінальне провадження за фактом погроз правоохоронцям Харкова на одному з блокпостів. Повідомляється, що чоловіки у військовій формі погрожували зброєю і вимагали припинити перевірки транспорту.

офіціальне

Інцидент стався 29 вересня близько 15:00  на одному з блокпостів на виїзді з Харкова, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

Чотири позашляховика під'їхали до блокпосту, з автівок вийшли чоловіки у військовій формі. Ті, хто під'їхали, почали погрожувати вогнепальною зброєю правоохоронцям, які чергували на блокпосту. До складу зведеного загону входили поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, представник військової служби правопорядку.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Люди у формі вимагали припинити перевірки та огляди їх транспортних засобів під час проїзду через блокпости. Після короткої суперечки вони поїхали з місця інциденту.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.

Того ж дня за даним фактом слідчі внесли відомості в ЄРДР за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Харківського РУП № 2 під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  погрози, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.01 Надзвичайні події Жінку у Харкові ошукав на сотні тисяч та грозив вбити гастролер з Франківщини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 