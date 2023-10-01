У Харкові відбувся святковий концерт до Дня захисників і захисниць України (фото)

1 жовтня у Харкові пройшов святковий концерт до Дня захисників і захисниць України.
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Сьогодні емоції врівноважуються логікою, а отже, день однаково гарний як для справ, пов'язаних з великими фінансами, так і для серйозних кроків в особистому житті.
Майже весь день у Харкові небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів.
В Україні відзначатимуть День захисників та захисниць України та День українського козацтва.
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