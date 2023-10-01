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01.10.2023  20:47   Василь Голосний

У Харкові відбувся святковий концерт до Дня захисників і захисниць України (фото)

1 жовтня у Харкові пройшов святковий концерт до Дня захисників і захисниць України.

Харків, концерт
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

На сцені ТРЦ "Nikolsky" виступили найкращі виконавці та творчі колективи Харкова.
 
Концерт організовано Департаментом культури мiста Харкова.
 

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Тэги:  харків, концерт
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