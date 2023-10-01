Учителі Харкова отримали нагороди від Володимира Зеленського

Державні нагороди освітянам Харкова з нагоди Дня працівників освіти вручив Президент України Володимир Зеленський.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, Президент зустрівся з педагогами та переможцями міжнародних учнівських олімпіад.
За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм орденом «За заслуги» ІІ ступеня був відзначений Олександр Крижановський ‐ учитель Харківського академічного ліцею №45.
Почесне звання «Заслужений учитель України» присвоєне чотирьом харківським педагогам:
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Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання премій, виплата яких здійснюється з Фонду Президента України, харківським учителям-наставникам переможців міжнародних учнівських олімпіад:
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов привітав освітян Харкова із професійним святом.
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Сьогодні емоції врівноважуються логікою, а отже, день однаково гарний як для справ, пов'язаних з великими фінансами, так і для серйозних кроків в особистому житті.
Майже весь день у Харкові небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів.
В Україні відзначатимуть День захисників та захисниць України та День українського козацтва.
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