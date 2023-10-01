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01.10.2023  21:28   Рита Парфенова

Учителі Харкова отримали нагороди від Володимира Зеленського

Державні нагороди освітянам Харкова з нагоди Дня працівників освіти вручив Президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський нагородив харківських учителів

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, Президент зустрівся з педагогами та переможцями міжнародних учнівських олімпіад.

За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм орденом «За заслуги» ІІ ступеня був відзначений Олександр Крижановський ‐ учитель Харківського академічного ліцею №45.

Почесне звання «Заслужений учитель України» присвоєне чотирьом харківським педагогам:

  • Андрію Самойлову (учителеві Харківського ліцею №47);
  • Світлані Лашиній (учительці хімії Харківського ліцею №144);
  • Максимові Нестеренку (учителеві географії Харківського ліцею №153);
  • Аллі Перелюбській (учительці математики ліцею №161 «Імпульс»).

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Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання премій, виплата яких здійснюється з Фонду Президента України, харківським учителям-наставникам переможців міжнародних учнівських олімпіад:

  • Іллі Гельфгату ‐ викладачеві Харківського фізико-математичного наукового ліцею №27;
  • Анастасії Лисакевич - учительці «Авторської школи Бойка»;
  • Олександру Крижановському;
  • Світлані Лашиній;
  • Максимові Нестеренку.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов привітав освітян Харкова із професійним святом.

Источник:   ХМР
 Тэги:  нагорода, харків
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