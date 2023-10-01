01.10.2023 21:28 Рита Парфенова

Учителі Харкова отримали нагороди від Володимира Зеленського

Державні нагороди освітянам Харкова з нагоди Дня працівників освіти вручив Президент України Володимир Зеленський.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, Президент зустрівся з педагогами та переможцями міжнародних учнівських олімпіад.



За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм орденом «За заслуги» ІІ ступеня був відзначений Олександр Крижановський ‐ учитель Харківського академічного ліцею №45.



Почесне звання «Заслужений учитель України» присвоєне чотирьом харківським педагогам:

Андрію Самойлову (учителеві Харківського ліцею №47);

Світлані Лашиній (учительці хімії Харківського ліцею №144);

Максимові Нестеренку (учителеві географії Харківського ліцею №153);

Аллі Перелюбській (учительці математики ліцею №161 «Імпульс»).

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Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання премій, виплата яких здійснюється з Фонду Президента України, харківським учителям-наставникам переможців міжнародних учнівських олімпіад:

Іллі Гельфгату ‐ викладачеві Харківського фізико-математичного наукового ліцею №27;

Анастасії Лисакевич - учительці «Авторської школи Бойка»;

Олександру Крижановському;

Світлані Лашиній;

Максимові Нестеренку.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов привітав освітян Харкова із професійним святом.