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01.10.2023  23:48   Василь Голосний

У Харкові нагородили учасників «Kraken Run» (фото)

1 жовтня у Харкові, в захищеному місці, відбулося нагородження учасників благодійного забігу «Kraken Run», який цього року проходив індивідуально, в онлайн-форматі.

Харків, нагородження
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Благодійний забіг «Kraken run» відбувся в підтримку спецпідрозділу «Kraken» ГУР МО, повідомляє РЕДПОСТ.
Метою проведення благодійного забігу став збір коштів на допомогу в придбанні багі — невеликого легкового автомобіля високої прохідності з відкритими колесами для їзди по бездоріжжю.
 
Онлайн-формат було обрано з міркувань безпеки учасників «Kraken Run».
 
Кожен зареєстрований учасник пробігав обрану ним дистанцію, фіксуючи маршрут та результат у застосунку. Серед запропонованих локацій були Центральний парк, сад Шевченка, велодоріжка, парк "Зустріч", парк Зелений Гай.
 

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На основі надісланих результатів визначались переможці на дистанціях 3, 5 та 10 км.
 
На церемонії учасники отримали заслужені медалі, кубки та призи від партнерів.
 
Благодійний забіг «Kraken run» відбувся за підтримки Харківського міського голови та Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради.

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Тэги:  харків, kraken run, забіг, нагородження
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