01.10.2023 23:48 Василь Голосний

У Харкові нагородили учасників «Kraken Run» (фото)

1 жовтня у Харкові, в захищеному місці, відбулося нагородження учасників благодійного забігу «Kraken Run», який цього року проходив індивідуально, в онлайн-форматі.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



Благодійний забіг «Kraken run» відбувся в підтримку спецпідрозділу «Kraken» ГУР МО, повідомляє Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТБлагодійний забіг «Kraken run» відбувся в підтримку спецпідрозділу «Kraken» ГУР МО, повідомляє РЕДПОСТ

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Метою проведення благодійного забігу став збір коштів на допомогу в придбанні багі — невеликого легкового автомобіля високої прохідності з відкритими колесами для їзди по бездоріжжю.

Онлайн-формат було обрано з міркувань безпеки учасників «Kraken Run».

Кожен зареєстрований учасник пробігав обрану ним дистанцію, фіксуючи маршрут та результат у застосунку. Серед запропонованих локацій були Центральний парк, сад Шевченка, велодоріжка, парк "Зустріч", парк Зелений Гай.



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На основі надісланих результатів визначались переможці на дистанціях 3, 5 та 10 км.

На церемонії учасники отримали заслужені медалі, кубки та призи від партнерів.

Благодійний забіг «Kraken run» відбувся за підтримки Харківського міського голови та Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради.

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