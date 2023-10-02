Прогноз погоди у Харкові на 2 жовтня

До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
2 жовтня очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ. Вдень без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 8–13° тепла, вдень 18–23°.
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Незважаючи на осінь, романтичний настрій сьогодні сильний, і любовні флюїди витають у повітрі. Тож постарайтеся не втратити голову.
До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів.
Щороку першого понеділка жовтня відзначається встановлене ООН свято – World Habitat Day.
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