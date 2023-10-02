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02.10.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 2 жовтня

До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

2 жовтня очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ. Вдень без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 8–13° тепла, вдень 18–23°.

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Народні прикмети

  • Раніше 2 жовтня бував і перший снігопад.
  • Якщо до цього дня лист з берези й дуба опав не повністю – слід чекати лютої зими.
  • Якщо у цей день гримить грім, то зима буде безсніжною.
  • Якщо з осики опало листя, то зима буде суворою.
  • Багато жолудів на деревах обіцяють хороший урожай пшениці наступного року.
  • Південний вітер віщує хороший урожай озимини наступного року.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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