Який радіаційний фон в Харкові та області на 19 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 19 жовтня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
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19 жовтня відзначають Міжнародний день джину з тоніком.
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