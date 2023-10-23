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23.10.2023  13:30   Рита Парфенова

У Харкові з обмінного пункту викрали півмільйона гривень (фото)

Харківська поліція оперативно розшукала зловмисників, які викрали з обмінного пункту півмільйона гривень

У Харкові з обмінного пункту викрали півмільйона гривень
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, злочин стався 21 жовтня близько 15:20 по вулиці Героїв Праці у Салтівському районі.
 
Крадіів було двоє: один підібрав ключ, проник у приміщення та заволодів грошима у сумі 500 тисяч гривень. Його знайомий чекав на нього в автомобілі та спостерігав за ситуацією. За це він мав отримати частку грошей.
 
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

У Харкові з обмінного пункту викрали півмільйона гривень У Харкові з обмінного пункту викрали півмільйона гривень

Правоохоронці встановили особи та місцезнаходження зловмисників. Ними виявились раніше судимі харків’яни 31 і 37 років. Речові докази - грошові кошти вилучено.

Наразі 37-річного безпосереднього виконавця злочину затримано у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України та повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

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Щодо його спільника вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності. Також перевіряється причетність чоловіків до скоєння аналогічних злочинів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині відбуватиме покарання за ґратами злочинець, який накрав на понад 650 тисяч гривень ювелірних виробів.

У Харкові з обмінного пункту викрали півмільйона гривень У Харкові з обмінного пункту викрали півмільйона гривеньУ Харкові з обмінного пункту викрали півмільйона гривень У Харкові з обмінного пункту викрали півмільйона гривень

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  крадіжка, харків
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