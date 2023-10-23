У Харкові з обмінного пункту викрали півмільйона гривень (фото)

Харківська поліція оперативно розшукала зловмисників, які викрали з обмінного пункту півмільйона гривень
Правоохоронці встановили особи та місцезнаходження зловмисників. Ними виявились раніше судимі харків’яни 31 і 37 років. Речові докази - грошові кошти вилучено.
Наразі 37-річного безпосереднього виконавця злочину затримано у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України та повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Комментариев: 0
Ідіть на поводу своїх бажань. Заняття, до яких лежить душа, принесуть як задоволення, а й матеріальну вигоду.
У Харкові на зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці та вдень, прийде похмурий вечір. Без опадів.
У 1994 році на теренах СНД з'явився День працівника реклами – свято всіх рекламістів, маркетологів та піарників.
влажность:
давление:
ветер: