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23.10.2023  14:05   Рита Парфенова

На Харківщині відповили електропостачання після обстрілу села

Фахівці Куп'янського району електричних мереж відновили електропостачання у районі після

У Харківській області енергетики повернули світло в село Курилівка Куп'янського району

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківобленерго".

На підприємствів розповіли, що внаслідок прильоту керованої авіабомби в районі села Курилівка 22 жовтня була пошкоджена високовольтна повітряна лінія 10 кВ. Обстріл спричинив призупинення електропостачання для 530 споживачів.

За словами начальника Куп'янського РЕМ Бориса Максютенка, їм вдалося відновити лінію та забезпечити електропостачання 495 об'єктів. Ще 35 споживачів наразі залишаються без електропостачання через пошкодження місцевої підстанції, проте фахівці працюють над технічними рішеннями для їхнього якнайшвидшого відновлення.

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Важливо відзначити, що фахівці Куп'янського РЕМ, незважаючи на небезпеку та екстремальні умови, постійно виконують свої обов'язки, діючи в зоні близькій до фронту, щоб забезпечити надійне електропостачання для місцевого населення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці Ізюмського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" частково відновили електропостачання у селі Донецьке Оскільської територіальної громади.

 

Источник:   АТ "Харківобленерго"
 Тэги:  енергопостчання, відключення світла, харків, агрессия россии
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