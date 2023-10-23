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23.10.2023  14:32   Рита Парфенова

Туристи з Харкова заблукали у Карпатах

Рятувальники Івано-Франківщини надали допомогу у горах туристам з Харкова.

озера Несамовите

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ГУ ДСНС.

22 жовтня рятувальники надали допомогу жителям міста Харків, які заблукали в гірській місцевості під час спуску поблизу озера Несамовите.

Надзвичайники успішно розшукали туристів і супроводили їх до спортивної бази, забезпечивши їхню безпеку.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині бійці ДСНС провели рятувальну операцію по визволенню коня з багнюки.
Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  гори, дснс, харків
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