23.10.2023 14:32 Рита Парфенова

Туристи з Харкова заблукали у Карпатах

Рятувальники Івано-Франківщини надали допомогу у горах туристам з Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ГУ ДСНС.



22 жовтня рятувальники надали допомогу жителям міста Харків, які заблукали в гірській місцевості під час спуску поблизу озера Несамовите.



Надзвичайники успішно розшукали туристів і супроводили їх до спортивної бази, забезпечивши їхню безпеку.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині бійці ДСНС провели рятувальну операцію по визволенню коня з багнюки.