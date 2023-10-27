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27.10.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 27 жовтня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

27 жовтня очікується хмарна погода. Дощ.

Вітер південний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 8–10° тепла, вдень 15–17° вище нуля.

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Народні прикмети

  • Якщо було сиро і брудно на вулиці, то вважалось, що до справжньої зими залишається 4 тижні.
  • Якщо їжак риє нору на краю лісу, то зима буде теплою, а якщо всередині лісу – морозною.
  • Гучно каркають ворони — йде потепління.
  • Похмура та снігова погода сьогодні віщують негоду наприкінці травня.
  • Дощ та яскраві зірки цього дня обіцяють хороший урожай наступного року.
  • Якщо в цей день сухо та вітряно, то літо буде посушливим і не буже врожайним.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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