27.10.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 27 жовтня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

27 жовтня очікується хмарна погода. Дощ.

Вітер південний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 8–10° тепла, вдень 15–17° вище нуля.

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Народні прикмети

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