Прогноз погоди у Харкові на 27 жовтня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
27 жовтня очікується хмарна погода. Дощ.
Вітер південний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 8–10° тепла, вдень 15–17° вище нуля.
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У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.
З 2023 року цього дня у нашій країні відзначатимуть День української писемності та мови.
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