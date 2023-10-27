27.10.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 27 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Починайте велику справу - спробуйте знайти в ній реальний інтерес. Якщо вдасться, успіх вам забезпечений!

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен здатний багато на що! Зірки дадуть йому ясно відчути, що його щастя – у своїх руках! «Хочеш бути щасливим та успішним? Будь ним!» – ця формула має стати для нього дороговказом. День наділяє Овна такими якостями, як сила волі, організованість та цілеспрямованість. Він здатний тримати ситуацію під контролем, впевнено просуваючись уперед. Тож якщо у Овна є амбітний, націлений у майбутнє план, – саме час розпочати діяти!

Телець (21 квітня – 21 травня)

День Тельця буде наповнений флюїдами творчості! Навіть якщо він далекий від богемних кіл, у будь-якій справі, навіть самому прозовому, йому супроводжуватиме творча іскра. Навчання та наукова праця, винахідництво, реклама, маркетинг – практично в будь-якій галузі Телець здатний проявити себе, привнісши свіжий струмінь креативу. Зірки радять йому поекспериментувати з усім, із чим тільки можна. У тому числі зі своїм іміджем.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки будуть настроєні мрійливо – навіть якщо обставини терміново вимагатимуть спуститися з небес на землю, зробити це їм буде нелегко. День наділяє їх яскравими фантазіями, які з успіхом затьмарюватимуть для Близнюків реальність або як мінімум на рівних сперечатися з нею. Тією чи іншою мірою це стосується всіх Близнюків, але особливо тих, хто закоханий або перебуває у пошуках коханої людини. Вночі Близнюки здатні бачити фантастичні сни, а вдень - мріяти наяву, віддаючи перевагу яскравим мріям сірої буденної реальності.

Рак (22 червня – 23 липня)

У життя Рака може увійти щось нове та цікаве. Це може бути новий етап, нові люди, нові захоплення, нові почуття, нові місця. Зірки радять Раку не противитися тому, що відбувається, і не відмовлятися від пропозицій, що надходять під надуманими приводами, на кшталт: «Я на вулицях не знайомлюся» або: «Ввечері краще вдома посиджу». Подолавши свою інертність, Рак не пошкодує: що може бути краще за різноманітність і нові перспективи?

Лев (24 липня – 23 серпня)

Леву буде нелегко зосередитися на повсякденних справах – адже довкола стільки всього цікавого! Через свій безвідповідальний настрій, у будь-якій роботі, яка вимагатиме від Лева уважності та терпіння, він здатний робити помилку за помилкою. Якщо ж на Лева стане хтось тиснути, вимагаючи від нього виконання зобов'язань, Лев взагалі здатний збунтуватися, кинувши всі справи! Ось чому зірки радять Леву займатися лише тим, що йому самому цікаво, – інші проекти у нього однаково приречені на провал.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва буде впевнена у своїх діях і схильна до останнього стояти на своєму. Завдяки такому бойовому настрою вона здатна багато чого досягти, проте зірки радять їй звернути увагу на відносини з оточуючими: вони далекі від ідеалу. Щоб ділова Діва випадково когось не образила і не зачепила (а таке цілком імовірно), їй варто діяти за формулою: «Перш ніж сказати щось інше, скажи це собі». Це допоможе уникнути конфліктів.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У серці Терезів горітиме творчий вогонь, відбиваючись на всьому, що вони роблять. Зірки наділяють їх натхненням і творчою жилкою, причому ці якості Терези здатні застосувати навіть у рутинних і нудних справах. Що ж казати про представників творчих професій, чий потенціал не знає меж! Все, з чим Терези стикаються, вони здатні забарвлювати в яскраві кольори. Єдине, зірки радять Терезам тримати свої могутні емоції під контролем, інакше внутрішній вогонь здатний перетворитися на пожежу, вихлюючись у сварки з оточуючими.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон ризикує з головою потонути у рутині! Прямо на порожньому місці можуть постійно виникати питання, що вимагають вирішення, і якщо Скорпіон не вирветься із замкнутого кола, то присвятить плинній день весь день. Зірки попереджають Скорпіона про те, що такий спосіб дій йому не є вигідним. Намагатися зробити все одразу – значить не зробити нічого. Сліпо йдучи на поводі у побутових дрібниць, Скорпіон тільки марно згаяє час і сили.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

День для Стрільця обіцяє бути дуже вдалим: він легко знаходитиме спільну мову з оточуючими, і йому варто скористатися цим у своїх інтересах! Можливо, Стрілець давно хотів поговорити з кимось до душі чи запропонувати якусь ідею – якщо так, то кращого моменту для того, щоб це зробити, не знайти. Це справедливо і щодо тих Стрільців, які не могли наважитися відкрити свої почуття коханій людині. Потрібні слова, сказані у потрібний час, здатні змінити його життя.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

На Козерога чекає день, коли йому слід бути обережним у всьому, за що б він не взявся: не виключені накладки у справах. Навіть у найпростіших, як «двічі два» питаннях, можуть утворитися несподівані пробуксовки, а відповіддю у Козерога може виявитися і «сім», і навіть «корінь із десяти». Іншими словами, Козеріг може легко заблукати в трьох соснах, а тому самим правильним рішенням буде взагалі відсторонитися від вирішення важливих завдань. Або хоча б довірити комусь контроль за їх виконанням.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Енергія у Водолія битиме не те що ключем – фонтаном! Завдяки цьому він має шанс переробити багато різних справ. Єдина риса, яка може йому перешкодити, – це нетерпіння і зайва квапливість. Саме через них Водолій може більшу частину з того, за що взявся, кинути на півдорозі, а решту – доробити абияк. Щоб згодом йому не довелося виправляти недоробки, зірки радять Водолію братися лише за те, що справді важливо. А решту із чистою совістю залишити на потім.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Зірки обіцяють, що справи у Риб впевнено підуть угору! Насамперед це стосується таких сфер, як бізнес, гроші, робота, навчання, а також великих домашніх проектів, на кшталт ремонту чи купівлі дачі – у всіх цих областях на них чекає успіх. Крім того, день буквально створено для того, щоб риби заводили корисні знайомства. Цілком можливо, що сьогоднішні контакти в майбутньому піднімуть їх кар'єрними сходами або дозволять збільшити капітал.