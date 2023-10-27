27.10.2023 07:30 Рита Парфенова

27 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

З 2023 року цього дня у нашій країні відзначатимуть День української писемності та мови.

28 липня 2023 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміну дати святкування з 9 листопада на 27 жовтня. Зміни були внесені через перехід Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар.

Свято засновано на честь літописця Нестора, послідовника знаменитих Кирила та Мефодія – творців слов'янської писемності.

Нестора Літописця вважають батьком вітчизняної історії та словесності. Історики припускають, що саме він написав уславлену «Повість временних літ», житія святих братів Бориса та Гліба, Феодосія Печерського та його сподвижників. Дослідники зазначають, що саме з преподобного Нестора Літописця і розпочинається письмова українська мова.



День української писемності та мови – це не лише державне, а й церковне свято. Перший у сучасній українській мові твір, що відповідає візантійським першоджерел, православні назвали акафістом Богородиці Холмською.

Традиційна у День української писемності та мови, стартує Радіодиктант національної єдності.

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Щорічно 27 жовтня відзначається День аудіовізуальної спадщини. Минуло півтора століття з того часу, коли людство винайшло перші кошти для аудіо- та відеозапису, але вже встигло накопичити кілометри плівок, що зняли різні історичні події.



У 2005 році ЮНЕСКО встановила День аудіовізуальної спадщини, щоб привернути увагу до проблем збереження звукових записів та зображень як джерела відомостей про останні 150 років та забезпечення доступу до них для всіх зацікавлених осіб та організацій.



З метою збереження документальної спадщини ЮНЕСКО здійснює програму «Пам'ять миру». Зокрема, до неї входить створення реєстру та архівів документів аудіовізуальної спадщини, які є незамінним джерелом відомостей і відкриттів.

Прикмети дня

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять священномученика Нестора; а також священномученицыв Капітолини та рабині її Єротіїди.



За Юліанським календарем, 27 жовтня православна церква вшановує пам’ять святої Параскеви Сербської, яка жила у XI столітті і прославилася аскетичним способом життя.



У народі її називали Грязнухою («На Грязнуху не буває сухо»), і вважалася вона заступницею всіх жінок. Особливо святу шанували покровителькою породіль та вагітних. Щоб не втратити її допомогу під час пологів, вагітні жінки намагалися не розчісувати волосся.



Зазвичай у цей період починається сезон дощів. Рідко коли на Параскеву було сухо чи випадав сніг. В давнину, за кількістю грязюки судили про те, коли прийде зима. Якщо на бездоріжжі відбиток кінського копита негайно заливало водою, то до зими залишилося чотири тижні.

Що не можна робити 27 жовтня

Господиням рекомендують не затівати прання, прибирання і не займатися рукоділлям.

В цей день не радять розпочинати нові справи, бо вони повільно просуватимуться і не дадуть бажаного результату.

Вагітним краще не розчісувати волосся.

А ще існувала прикмета, що той, хто сьогольня багато сміятиметься, у старості багато плакатиме.

Також цього дня

1654 року 50-тисячне військо Речі Посполитої на чолі з коронним гетьманом Станіславом Потоцьким вирушило на Поділля і Брацлавщину.



1662 – англійський король Карл II продав Дюнкерк Королівству Франція.



1728 – народився Джеймс Кук, англійський мореплавець, керівник трьох навколосвітніх експедицій, першовідкривач Нової Зеландії та Гавайських островів. Закінчив своє життя на багатті як закуску до тубільного пива, за версією Володимира Висоцького. У житті все було куди прозаїчніше: на Гаваях англійці вступили в перестрілку з місцевими, Кук (ось миротворець) поліз захищати місцевих, вони прийняли його за одного з атакуючих і застрелили.



1782 – народився Ніколо Паганіні, геніальний композитор та скрипаль.



1811 – народився Ісаак Зінгер, винахідник швейної машинки, засновник фірми The Singer Manufacturing Company.



1882 – народився перший професійний національний реалістичний театр на українських землях під орудою М. Л. Кропивницького.



1904 – відкрився Нью-Йоркський метрополітен.



1937 – перший день розстрілів в урочищі Сандармох капітаном держбезпеки Михайлом Матвєєвим 1111 в'язнів Соловецької тюрми особливого призначення, серед них – цвіту української інтелігенції



1951 – вперше при лікуванні раку використано радіацію.



1952 – народився Роберто Беніньї, італійський кінорежисер і актор, найзнаменитіший фільм якого «Життя прекрасне» у 1999 році був висунутий на «Оскара» у семи номінаціях, названий найкращим іноземним фільмом, а сам Беніньї отримав статуетку за найкращу чоловічу роль.



1978 – народилася Ванесса Мей, англійська скрипалька, що одночасно випробовує свої сили як співачка.



1982 – Китайська Народна Республіка оголосила, що її чисельність населення перевищила 1 мільярд жителів.



1984 – введено в дію Байкало-Амурська магістраль (БАМ) – залізниця у Східному Сибіру та Далекому Сході. Одна із найбільших залізничних магістралей у світі.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Андрій, Валентин, Марк, Нестор.

за Юліанським календарем: Гнат, Кузьма, Максиміліан, Микола, Михайло, Назар, Параска, Петро​​, Сабіна.