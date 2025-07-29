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29.07.2025  21:02   Дмитро Колонєй

Захисники Харківщини отримали сучасні FPV-дрони

Допомогу надано підрозділу, який виконує бойові завдання на найгарячіших напрямках Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, спецпідрозділ CODE 9.2 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка під командуванням Героя України Олександра Настенка отримав 92 сучасні FPV-дрони з оптоволоконним зв’язком. 
 
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Цей підрозділ -  харківська бригада із найбільш мотивованих і результативних підрозділів у складі Сил оборони України. CODE 9.2 щодня виконує бойові завдання на найгарячіших напрямках і захищає рідну землю. 
 
Обладнання значно посилить бойові спроможності українських захисників на передовій. Завдяки високоточним характеристикам та стійкому управлінню навіть в умовах радіоелектронного придушення, ці безпілотники дозволяють ефективно знищувати техніку та живу силу противника з мінімальними ризиками для особового складу.
 
Нагнадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов передав військовим техніку, а комунальникам – бронежилети.
 
Тэги:  допомога, агрессия россии, харків
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