19.09.2025 06:00 Рита Парфенова
Прогноз погоди у Харкові на 19 вересня
У Харкові цього дня сонце лише зрідка пробиватиметься крізь хмари, опадів не прогнозують.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
19 вересня у Харкові очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вранці слабкий туман.
Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 21 – 23° тепла.
Народні прикмети
-
затяжна й тепла осінь буде, якщо день сонячний і ясний;
-
ранню зиму передвіщає дуже холодний ранок;
-
буревійну та холодну зиму обіцяє сильний вітер;
-
якщо йде дощ, то слід чекати раннього першого снігу;
-
холодна зима прийде, якщо бджоли заліплюють вулик;
-
наступний рік буде маловрожайним, якщо в лісі багато грибів;
-
безсніжна зима настане, якщо цього дня гроза з гучним і частим громом;
-
хороший урожай озимих буде, якщо дме південний вітер;
-
сувора і сніжна зима настане, якщо дуб вродив жолудями.
