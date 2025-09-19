    
19.09.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 19 вересня

У Харкові цього дня сонце лише зрідка пробиватиметься крізь хмари, опадів не прогнозують.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
19 вересня у Харкові очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вранці слабкий туман.
 
Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.
 
Температура повітря вдень 21 – 23° тепла.
 
Народні прикмети

  • затяжна й тепла осінь буде, якщо день сонячний і ясний;
  • ранню зиму передвіщає дуже холодний ранок;
  • буревійну та холодну зиму обіцяє сильний вітер;
  • якщо йде дощ, то слід чекати раннього першого снігу;
  • холодна зима прийде, якщо бджоли заліплюють вулик;
  • наступний рік буде маловрожайним, якщо в лісі багато грибів;
  • безсніжна зима настане, якщо цього дня гроза з гучним і частим громом;
  • хороший урожай озимих буде, якщо дме південний вітер;
  • сувора і сніжна зима настане, якщо дуб вродив жолудями.
