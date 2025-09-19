19.09.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 19 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День сприятиме ясності мислення та логіці. Але щоб досягти результатів, доведеться подолати лінь і пасивність.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Цей день підштовхне Овна замислитися над своїм майбутнім. Безцільно плисти за течією не допоможе досягти висот. Життя могло увійти у звичне русло, не залишаючи простору для розвитку. Настав слушний момент тверезо оцінити власний потенціал і зрозуміти, чи не досягнуто вже певної межі. Інтелектуальні здібності цього дня будуть на піку, що сприятиме пошуку нових рішень.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Чудовий день, коли почуття Тельця будуть у рівновазі. Зірки дарують йому гармонію зі світом і із собою, і це відчують усі, хто перебуває з ним поряд. Завдяки своїм позитивним емоціям, Тельцю буде нескладно завоювати прихильність людей і, якщо потрібно, заручитися їхньою підтримкою. Цей день є ідеальним для нових знайомств, спілкування, романтики, подорожей, творчості. Проведіть його поряд з тими, хто вам дорогий, – на вас чекає море радості, щирості та любові!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Відмінний день для того, щоб Близнюки зайнялися своєю кар'єрою чи вирішенням інших амбітних завдань. День наділяє їх такими рисами, як організованість, сила волі та здатність рухатися до мети (особливо якщо це гідна мета). Зірки обіцяють, що, спрямувавши енергію у потрібне русло, Близнюки зроблять впевнений крок уперед. Єдине «але»: у будь-яких справах їм не варто покладатися на оточуючих – щодо відповідальності та дисципліни їм до Близнюків як до Місяця далеко.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак має шанс переконатися у справедливості прислів'я «Не було б щастя, та нещастя допомогло». Є велика ймовірність того, що якісь несприятливі, на перший погляд, обставини обернуться для Раку успіхом. Тож не варто ремствувати на долю і робити поспішні висновки: цілком може виявитися так, що під виглядом не надто позитивних подій доля підкине Раку приємний сюрприз!

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лева очікує день величезних можливостей, причому ці можливості не залежать від перешкод, що виникають на його шляху. Навпаки, Лев буде налаштований по-бойовому, тож перешкоди та складні завдання лише розпалять його азарт. Те саме стосується і суперників: вони стимулюватимуть Лева, виконуючи для нього роль червоної ганчірки перед носом бика. Тож не Леву слід побоюватися перешкод, навпаки – саме вони змушують його боротися та перемагати!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві в будь-якій із сфер її життя може надійти дуже приваблива пропозиція, проте перш ніж на неї погоджуватися, зірки радять як слід подумати. Можливо, пропозиція дійсно виявиться вигідною, а може бути, в ній криється каверза. Щоб це з'ясувати, Діві слід зібрати більше інформації і лише потім ухвалити рішення. Якщо ж Діва поквапиться з відповіддю, то ризикує програти, адже, як відомо, не все золото, що блищить.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки попереджають Терези про те, що до справ не варто ставитися надто серйозно. Особливо це стосується побутових питань, рутини та дрібниць. Страшно уявити, яка напруга може виникнути, якщо намагатися зробити все правильно, «від і до», докучаючи про найменшу помилку! Терези ж будуть налаштовані так, що будь-яка неправильність здатна позбавити їх душевної рівноваги. Втім, виправити це неважко: достатньо подивитися на себе збоку та не забувати про почуття гумору.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Події сприяють Скорпіону, доля може підкинути йому приємний сюрприз. Не виключено підвищення служби, подарунок, незаплановані гроші. Єдиний підступ сьогоднішнього дня – це стосунки з оточуючими: Скорпіон може випадково зіпсувати їх, надто зосередившись на собі та своїх успіхах. Можливо, домагаючись свого, Скорпіон надто штовхатиметься ліктями або ж навпаки, його досягнення викличуть заздрість. Як би там не було, Скорпіонові варто вести себе скромніше, намагаючись не зачіпати чужі почуття.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

День Стрільця обіцяє бути наповнений емоціями та душевним спілкуванням! Зірки радять йому присвятити якнайбільше часу коханій людині, друзям та рідним. Навіть просте проведення часу в колі близьких подарує Стрільцеві потужний заряд позитивної енергії. Якщо ж між Стрільцем та близькою людиною назріла важлива розмова, найкраще, не відкладаючи, провести її саме в цей день: Стрільцю можна не турбуватися про те, чи правильно її розуміють.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг здатний демонструвати величезну активність у справах, проте зірки застерігають його від поспішних вчинків та рішень. День схиляє Козерога до того, щоб спочатку діяти, а потім уже розмірковувати, і це здатне позначитися на справах не найкращим чином. Щоб не наламати дров, Козерогу необхідно не подаватися емоційним поривам, приборкувати своє нетерпіння та діяти за правилом: «Сім разів відріж», тобто «відміряй»…

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій має шанс відчути себе на коні! День наділяє його такими якостями, як рішучість, цілеспрямованість та проникливість, завдяки чому навіть складні справи даватимуться йому легко. Водолій здатний розібратися у заплутаній проблемі, знайшовши шляхи її вирішення. Його плани відрізнятимуться чіткістю, а дії ефективністю, причому це стосується не лише його власних справ, а й проблем оточуючих – Водолій охоче виявить широту душі та допоможе тому, хто до нього звернеться по допомогу.

Риби (20 лютого – 20 березня)

День дарує Рибам величезний, практично безмежний потенціал! Головне для них – не прогаяти момент, щоб скористатися всіма сприятливими можливостями. Зірки закликають Риб не сидіти вдома - адже під лежачий камінь вода не тече - намагатися бути в самому центрі подій. Наслідуючи цю пораду, Риби здатні багато чого досягти: день надасть їм шанс змінити своє життя на краще. Ну а якщо вони цим шансом не скористаються, їхнє право. Як то кажуть, «не хочу» – ось причина, «не можу» – лише привід.